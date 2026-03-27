Participación
La fe y el pueblo sostienen la Semana Santa de Plasenzuela
La Semana Santa de Plasenzuela, marcada por la participación vecinal, arranca el 27 de marzo con un vía crucis y culmina el 5 de abril con la procesión del Encuentro y la eucaristía
La Semana Santa de Plasenzuela es una celebración marcada por su sencillez, la participación vecinal y momentos de gran emoción, historia y sentimiento, tres adjetivos característicos de estos días. Las actividades arrancan el viernes 27 de marzo con un vía crucis por las calles de Plasenzuela, un acto solemne que marca el inicio de la Semana de Pasión.
El 29 de marzo, Domingo de Ramos, se realiza la bendición de los ramos al mediodía, tras la cual se celebra la eucaristía. Las procesiones tienen un carácter muy especial en este municipio, pues van acompañadas por el Coro de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, además de los vecinos del pueblo. Todo forma parte de un ambiente muy emotivo y cercano, donde las voces forman parte de la esencia de tradición.
El 2 de abril, Jueves Santo, es la procesión de Jesús Nazareno que saldrá a las nueve tras la llamada Hora Santa. El Viernes Santo, 3 de abril, al mediodía se desarrolla otro vía crucis. Sobre las ocho tiene lugar la llamada Adoración de la Cruz, antes de la eucaristía, y a las nueve sale en procesión el Santo Entierro. Este es un acto central de la Semana Santa que se celebra el Viernes Santo por la noche. En este solemne desfile, se procesiona la imagen del Cristo Yacente, seguido por la Dolorosa, recorriendo las calles en un ambiente de recogimiento. Discurre por caminos rurales con los vecinos iluminando con linternas, lo que crea una atmósfera única.
La puja
Muy significativo es el Viernes Santo es la puja para ver quién entra las imágenes en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. La Semana Santa finaliza con el Domingo de Resurrección, el 5 de abril con la procesión del Encuentro y la eucaristía posterior.
Antiguamente en Plasenzuela existía una importante cofradía, la de San Martín, pero actualmente es el propio pueblo el que mantiene viva la tradición, con una gran implicación que se nota en cada acto. La Virgen y el Santo Sepulcro, datan de 1938 y Jesús Nazareno fue tallado en el año 1955. Las tres imágenes fueron restauradas hace 35 años, lo que refleja el interés de los vecinos por la conservación de su patrimonio.
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