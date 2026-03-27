Cuando todo el pueblo se convierte en escenario: La Pasión Viviente de Talayuela

En el corazón del Campo Arañuelo, la localidad de Talayuela se prepara cada año para vivir uno de los momentos más intensos y emotivos de su calendario cultural y religioso: la representación de La Pasión Viviente, un acontecimiento que transforma las calles del municipio en un gran escenario al aire libre donde historia, tradición y devoción se funden ante la mirada de cientos de visitantes.

Con la llegada de la Semana Santa, el ambiente del pueblo se impregna de incienso, recogimiento y expectación. Más de 200 vecinos se convierten en actores y figurantes para dar vida a los últimos momentos de la vida de Jesucristo en una representación que combina solemnidad, realismo y una profunda implicación comunitaria.

El evento se celebrará en su próxima edición el 28 de marzo a las 21.00 horas, momento en el que Talayuela se convertirá nuevamente en punto de encuentro para quienes buscan vivir una experiencia cultural y espiritual única.

Lo que comenzó como una iniciativa de carácter familiar, con poco más de un centenar de participantes, se ha consolidado con el paso del tiempo como uno de los acontecimientos más representativos de la comarca.

La Pasión Viviente de Talayuela. / ALBERTO CANO PHOTO

La Pasión Viviente es hoy una tradición profundamente arraigada en la vida local, fruto del compromiso y la ilusión de generaciones de vecinos que dedican meses de preparación a los ensayos, la confección del vestuario y la elaboración de los decorados.

La presencia de numerosos niños y jóvenes garantiza la continuidad de este legado cultural. Muchos de ellos participan desde pequeños, siguiendo los pasos de sus padres y abuelos, lo que convierte esta celebración en un verdadero símbolo de identidad colectiva.

El acto comienza en la Plaza Real, junto a la iglesia de San Martín y el edificio del ayuntamiento. Allí se recrean momentos clave como la entrada en Jerusalén y la Última Cena.

Posteriormente, la acción se traslada al Corral Concejo, donde se escenifica el Huerto de los Olivos.

El recorrido continúa por diversas calles del municipio. En la calle Manuel Mas se representan las negaciones de Pedro, mientras que el Parque de Juanjo se convierte en el escenario del Sanedrín.

El camino prosigue hasta la calle de Las Madres, donde tienen lugar las caídas de Jesús camino del Calvario, culminando finalmente con la crucifixión en las proximidades de la iglesia nueva, uno de los momentos más sobrecogedores de toda la representación.

La Pasión de Talayuela destaca por el extraordinario cuidado de todos sus elementos escénicos.

La iluminación nocturna, el sonido grave de los tambores, el realismo del vestuario y la expresividad de los actores contribuyen a crear una atmósfera intensa y profundamente emotiva.

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Cada gesto y cada escena se preparan con esmero para transportar al público a un tiempo remoto. El resultado es una experiencia que va más allá del teatro: un viaje simbólico al origen de una de las historias más universales de la humanidad.