La Semana Santa en Coria es una invitación a detenerse, contemplar y redescubrir uno de los grandes tesoros espirituales y patrimoniales de Extremadura. En estos días de especial significado religioso, la ciudad ofrece al visitante la oportunidad de acercarse a una de las reliquias más singulares de la cristiandad: el Sagrado Mantel, custodiado en la Catedral de Santa María de la Asunción, uno de los grandes símbolos históricos y monumentales de la localidad.

La presencia del Sagrado Mantel de Coria sitúa a la ciudad como uno de los enclaves más destacados del turismo espiritual. Coria se presentó en la última edición de la Feria Internacional del Turismo subrayando esa vocación universal, definiendo la ciudad como un destino con proyección internacional gracias a una reliquia única y a un legado religioso de enorme valor. Esa misma dimensión cobra aún más sentido durante la Semana Santa, cuando la fe, la tradición y el recogimiento encuentran en Coria un marco de especial intensidad.

Semana Santa en Coria: el Sagrado Mantel, la gran reliquia que convierte la ciudad en destino de turismo espiritual / AYUNTAMIENTO DE CORIA

Una pieza única

Hablar del Sagrado Mantel es hablar de una pieza única e irrepetible, vinculada desde tiempos inmemoriales a la Pasión de Jesucristo. Su relevancia histórica y espiritual la convierte en uno de los referentes de la cristiandad y en uno de los mayores motivos para visitar la ciudad durante estos días. La Catedral de Coria, depositaria y custodio de esta reliquia, se transforma así en un lugar de parada obligada para quienes buscan vivir una experiencia que una patrimonio, espiritualidad e historia en un mismo espacio.

El Sagrado Mantel de Coria. / AYUNTAMIENTO DE CORIA

Ciudad milenaria

Pero Coria no solo impresiona por la importancia del Sagrado Mantel. La ciudad, descrita como una de las más antiguas de España, milenaria, episcopal y nobiliaria, reúne un patrimonio histórico, monumental y religioso de gran valor. Esa identidad convierte la visita en algo más profundo que un simple recorrido turístico: es una inmersión en una ciudad con siglos de historia, marcada por su legado eclesiástico y por la fuerza simbólica de su Catedral, auténtico corazón del casco histórico.

En plena Semana Santa, ese patrimonio adquiere una nueva dimensión. El visitante encuentra en Coria un ambiente especialmente propicio para el recogimiento, la contemplación y el descubrimiento de una reliquia que ha despertado interés más allá de sus fronteras. El Sagrado Mantel refuerza así el valor de la ciudad como destino para quienes desean vivir estos días de Pasión desde una mirada más íntima, cultural y espiritual.

Una Semana Santa irrepetible

En estos días, Coria completa esta vivencia espiritual con una Semana Santa que recorre su casco histórico a través de las procesiones de sus cinco cofradías y hermandades, con momentos tan destacados como la Procesión de la Pasión del Señor —una de las más vistosas por su número de pasos— o la Procesión del Encuentro del Domingo de Resurrección, haciendo de la ciudad un destino aún más especial para visitar el Sagrado Mantel.