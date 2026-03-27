Semana Santa Villanovense: Única y especial

Una nueva Semana Santa… Es lo que cada año se vive en las calles de Villanueva de la Serena, que se convierten en un gran templo. Un nuevo tiempo, de dolor, de esperanza y de alegría.

La Semana Santa es mucho más que los días de la Semana de Pasión. Se prepara, se siente y se vive todo el año, y la Semana Cofrade supone su inicio. Villanueva siente y vive de forma diferente la Pasión. Es la suma de voluntades, de historias, de vivencias, de sentimientos, de religiosidad y de fe. Es la unión de un pueblo que sale a la calle a vivirla.

El encuentro y posterior procesión, «La Carrerita», es Fiesta de Interés Turístico Regional

Tradición, cultura, historia, patrimonio… Especial y única, así es la Semana Santa que comienza el Viernes de Dolores con su primera salida procesional, de nuevo, el Jueves Santo volverá a llorar la pérdida de su hijo por las calles; y termina el Lunes de Pascua, cuando la Virgen de la Aurora vuelve a su ermita.

Mientras tanto, los pasos, con la música de la Banda Municipal y de la Agrupación musical del Nazareno, continúan recorriendo las calles. Lo hace la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos paso de la Junta de Cofradías, símbolo de unión y proyecto colectivo.

Las calles en Martes Santo reciben a Nuestro Señor Cautivo. El último paso incorporado a la Semana Santa procesiona por quinto año. Imagen que cuenta ya con el cariño de los villanovenses.

Impresionante imagen la del Señor de Villanueva, Nuestro Padre Jesús Nazareno que procesiona el Miércoles Santo, también el Jueves Santo. Su madre, María Santísima del Calvario portada solo por mujeres, le acompaña, sigue sus pasos, no le deja solo.

El encuentro de la Virgen de la Aurora con Jesús Resucitado. / AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

Jueves Santo. Tres pasos están en las calles. Nuestra Señora de los Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno recorren juntos, por última vez, el camino. Tras ‘El Encuentro’ se despiden con la gran ovación que el pueblo les dedica en Las Pasaderas.

Jueves Santo, el Santísimo Cristo de la Pobreza recorre las calles. Silencio, bombo y luz de velas para hacer las estaciones del Vía Crucis.

Viernes Santo. Junto a su hijo, el Cristo Yacente, camina Nuestra Señora de la Soledad, acompañándolo hasta el final. Regresa a su capilla, sola. La multitud emocionada la despide con aplausos en su entrada.

Júbilo, emoción, llanto, risas, amistad, familia, unión, esperanza… Miles de corazones laten como uno solo en la plaza de España. Es Domingo de Resurrección. Al alba la alegría y la emoción lo inundan todo, son treinta intensos segundos de carrera que protagoniza la Virgen de la Aurora al encuentro de su hijo, Jesús Resucitado. Es ‘La Carrerita’, Fiesta de Interés Turístico Regional.

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Lunes de Pascua. La Virgen regresa a su casa. Se celebra el Día de la Jira, un día que está en el ADN de los villanovenses desde tiempo inmemorial. Es, de nuevo, el inicio de la nueva Semana Santa que está por llegar.