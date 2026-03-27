Talayuela se echa a la calle para vivir una Pasión distinta, hecha por todo un pueblo

Talayuela afronta mañana, sábado 28 de marzo, una de las noches más intensas de su calendario cultural y religioso con una nueva edición de su Pasión Viviente, una cita que volverá a transformar las calles del municipio en un gran escenario al aire libre en el que historia, tradición, fe y participación vecinal se dan la mano. Será la novena vez que esta representación se materializa. Lo que empezó con cien vecinos y pocos medios ahora es una emocionante producción.

No es una Pasión más grande ni pretende serlo. Tampoco quiere compararse con ninguna otra. Precisamente ahí reside una de sus singularidades. Durante la presentación celebrada esta mañana en la Diputación de Cáceres, sus responsables insistieron en esa idea: la Pasión Viviente de Talayuela tiene personalidad propia porque nace del pueblo, se representa en sus calles y se sostiene sobre el compromiso colectivo de vecinos de distintas generaciones.

La directora de la obra, Lucía Fernández. / Jorge Valiente

Una vivencia 'in itinere'

La diputada de Igualdad de la Diputación de Cáceres, Antonia Molina, resumió ese carácter especial con una frase que explica muy bien el espíritu del evento: “La Pasión de Talayuela no se contempla, se camina”. Y es que la representación no se limita a un escenario cerrado, sino que propone un recorrido emocional en cinco escenas por distintos puntos del municipio, desde la Plaza Real y el entorno de la iglesia de San Martín hasta otros enclaves en los que se recrean algunas de las escenas más significativas de los últimos momentos de la vida de Jesucristo.

Molina destacó además que la cita trasciende lo puramente escénico para convertirse en un símbolo de identidad compartida. Según señaló, Talayuela vive esa noche como una expresión de “unión, comunidad y entrega”, al tiempo que subrayó su repercusión social, turística y económica para el municipio y su entorno.

La concejala de Cultura de Talayuela, Olga Bravo. / Jorge Valiente

Nueve años de andadura

En esa misma línea se expresó la concejala de Cultura, Olga Bravo, quien puso el acento en el crecimiento de una iniciativa que cumple ya nueve años y que ha ido consolidándose gracias al esfuerzo de generaciones de vecinos. “Nuestra pasión no busca ser la más grande, sino la más sentida”, afirmó, reivindicando el valor de una representación que, según explicó, “está hecha desde dentro, desde el corazón de un pueblo que la siente como propia”.

Bravo incidió en que la Pasión de Talayuela “va mucho más allá de la representación”, porque habla de raíces, tradiciones y del compromiso de una localidad que se vuelca para convertir sus calles en historia viva. Niños, jóvenes y mayores comparten escenario, preparativos, ensayos, vestuario y organización en un proyecto común en el que, como remarcó, no hay protagonismos individuales, sino “un pueblo entero que camina unido”.

Ni más ni menos: diferente

La directora de la Pasión Viviente, Lucía Fernández, fue aún más directa al explicar por qué la de Talayuela es diferente. “Nuestra pasión ni es más, ni es menos que otras pasiones. Simplemente, es diferente”, señaló. Y explicó el motivo: el municipio no dispone de grandes escenarios naturales o monumentales, por lo que el equipo ha tenido que recrear cada espacio y cuidar cada detalle para acercarlo lo máximo posible a la época que representa.

Fernández recordó además la evolución de un proyecto que arrancó en 2018 con alrededor de un centenar de personas y que hoy moviliza ya a más de doscientas. Esa implicación, dijo, es una de sus grandes fortalezas: personas que un día dieron el sí al proyecto y que han seguido sumando a otras para sacar adelante una representación en la que se cuida “desde escenografía, sonido, diálogos, ropa, de todo”.

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Con ese trabajo detrás, Talayuela ultima ya los preparativos para que mañana, a partir de las 21.00 horas, vecinos y visitantes puedan vivir una noche especial. Una noche de silencio, emoción y recogimiento en la que el municipio dejará de ser solo un lugar para convertirse, una vez más, en expresión colectiva de fe, cultura y comunidad.