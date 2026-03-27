Zarza la Mayor: la original procesión del Encuentro en el Domingo de los Tiros

Zarza la Mayor ya tiene listo el programa de su Semana Santa 2026, una celebración que se desarrollará del 29 de marzo al 8 de abril. La programación combina los actos litúrgicos más solemnes con procesiones, encuentros tradicionales y jornadas festivas que prolongan la celebración más allá del Domingo de Resurrección, con la Romería en honor a la Virgen de Sequeros y el Día del Niño como broche final.

El inicio llegará el Domingo de Ramos, 29 de marzo, con la bendición de ramos en la ermita de San Bartolomé a las 12.45 horas. A continuación, tendrá lugar la procesión de Ramos y la Santa Misa en la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol.

Cartel del Domingo de los Tiros 2026. / EL PERIÓDICO

Uno de los días centrales será el Jueves Santo, 2 de abril. La tarde comenzará a las 19.00 horas en la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol con la Misa Vespertina en la Cena del Señor. Después saldrá la procesión con Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores, acompañados por la Cofradía del Nazareno y la Banda de Música de Zarza la Mayor. La jornada continuará con la visita al tradicional Huerto de San Bartolomé. Esta última acción es una de las peculiaridades de Zarza La Mayor, según explica el teniente de alcalde Juan José Núñez. La ermita de San Bartolomé se decora como el Huerto de los Olivos.

Procesión del Santo Entierro en Zarza la Mayor. / EL PERIÓDICO

El Viernes Santo, 3 de abril, llegará bajo el lema de Día del Dolor y el Perdón, con una programación marcada por la solemnidad. A las 8 horas se celebrará el Viacrucis y, ya por la tarde, a las 18.00 horas, los Santos Oficios de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo en la parroquia de San Andrés Apóstol. Tras ellos, la localidad acogerá la procesión del Santo Entierro, acompañada también por la Cofradía del Nazareno y la Banda de Música. La jornada culminará a las 24.00 horas con la Procesión del Silencio, protagonizada por la Virgen de la Soledad.

Ermita de San Bartolomé, que recrea el Huerto de los Olivos. / EL PERIÓDICO

La celebración continuará el Sábado de Gloria, 4 de abril, con la Solemne Vigilia Pascual a las 21.00 horas en la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol. Durante la tarde, además, se realizarán los tradicionales ensayos para el Domingo de Resurrección tanto en la Ermita del Castillo como en la propia parroquia. Se realizan tres reverencias a la carrera con las imágenes corriendo y arrodillándose. La jornada concluye a las 22.00 horas en la Plaza Mayor con la Traca de Resurrección mientras las campanas tocan a gloria.

Noticias relacionadas

Domingo de los Tiros en Zarza la Mayor. / EL PERIÓDICO

El Domingo de Resurrección, 5 de abril, pondrá color y alegría al calendario litúrgico. Es el llamado Domingo de los Tiros. A las 11.00 horas, en la Plazuela, se celebrará el tradicional encuentro entre las imágenes de Jesús Resucitado y la Santísima Virgen del Castillo, seguido de una procesión amenizada por la charanga El Agua. A las 12.00 horas tendrá lugar la Santa Misa en San Andrés Apóstol, cantada por el coro local San Andrés, y a las 13.00 horas, en la Plaza Mayor, actuará el grupo de Coros y Danzas Nuestra Señora de Sequeros. Después se procederá al traslado de la Virgen del Castillo a su ermita, Pero la Semana Santa de Zarza la Mayor no terminará ahí. El programa se prolongará hasta el 7 de abril con la Romería en honor a la Virgen de Sequeros, que incluirá Santa Misa concelebrada, ofrendas a la Virgen, desfile de carrozas, subasta de objetos entregados durante las ofrendas y una nueva procesión con la Santísima Virgen de Sequeros, despedida con el canto de la Salve. La jornada estará amenizada por las orquestas EVANIX y SMS. Ya el 8 de abril, con el Día del Niño, habrá juegos infantiles tradicionales en Sequeros y una misa cantada en sufragio por los cofrades fallecidos, seguida de la procesión de la patrona. n