¿Cómo está viviendo el sector taurino extremeño la cornada del coronavirus? «Al mundo del toro se le está discriminando frente a otros sectores culturales, se encuentra muy afectado. La inmensa mayoría de las cuadrillas, ganaderos y empresarios viven momentos duros porque sus únicos ingresos son a través del toro. Mientras que otros sectores culturales sí han recibido ayudas, nosotros hemos sido el único sector que, de una manera muy cruel, ha sufrido un abandono total por parte del Gobierno», responde de forma tajante el torero Miguel Ángel Perera.

Esa jindama al de las patas negras se fue el día que llegó la pandemia del covid-19 y pegó un empitonamiento, más duro a banderilleros y picadores. Muchísimos de ellos se han visto obligados a realizar otros oficios por la falta de ingresos: recoger aceitunas, trabajar como mecánicos... Por eso, el diestro pacense solo desea que «la fiesta se reactive lo antes posible para que las miles de familias que dependen de este maravilloso animal puedan seguir subsistiendo. Gran parte de ellas viven en Extremadura», dice el espada.

El sector busca salidas, entre ellas potenciar el mundo del toro como valor turístico

Entretanto, los toreros y subalternos quieren coger fuerzas y pensar en positivo. Esa esperanza ha venido desde la catedral del toreo, Las Ventas. Los timbales y los clarines estremecieron la tarde del pasado 2 de mayo en Madrid a las seis en punto de la tarde. No se escuchaban desde el 13 de octubre de 2019. Y se percibieron como la estridente sirena que alerta a los náufragos. Así han debido sentirse los aficionados de este emblemático coso tras 18 meses de abstinencia y templanza.

Miguel Ángel Perera comparte la ilusión que le despertó el regreso de la lidia a la capital española: «Los toros han sido siempre un símbolo de libertad, por encima de todo, también de las ideologías, que vuelvan los espectáculos taurinos, dar pequeños pasos en la buena dirección es sinónimo de alegría. Es una excelente noticia que se vuelva a escuchar el sonido de un montacargas y resuene en los pasillos de los ruedos de nuestro país las tareas de decenas de operarios que las ponen a punto».

El próximo compromiso con su público es el 20 de mayo en el coso de Vistalegre (Madrid) y afronta con esperanza y confianza la temporada. En el calendario seguirán nuevas citas, como la de Pamplona, entre otras muchas.

«Al margen de que seamos o no aficionados, es un hecho indiscutible que la tauromaquia reúne tres grupos de valores: ecológicos, culturales y económicos. Nos puede gustar o no acudir a una plaza pero no se puede negar la realidad. El espectáculo taurino es el eslabón final de un proceso en el que se unen diversas actividades profesionales y es una importante fuente de ingresos en la comunidad autónoma», recuerda Perera.

Sin contagios

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, por ejemplo, ya comentó que: «no ha habido ningún caso» de contagio en las corridas de toros celebradas en la región. Asimismo incidió en que no se produjo ningún brote de covid-19 asociado a los festejos que se celebraron en Almendralejo, Mérida y Barcarrota, con un aforo del 50 por ciento del ruedo y un cumplimiento estricto del protocolo sanitario.

En la región hay toreros extraordinarios, valientes y variados, con sello propio, como lo han demostrado tantas veces a pesar de las adversidades. Con una sonrisa, cercano y hospitalario, Leonardo Hernández recibe a El Periódico Extremadura en su finca cacereña de Navalmoral de la Mata. «Han sido dos años raros. Estoy contento, ilusionado y emocionado con la vuelta a la arena y de volver a sentirme torero, lidiar en la cara del animal bravo. El toreo es el arte de reducir la fiereza del toro», relata. Asegura que siente verdadero orgullo por Extremadura, le encanta torear en su tierra.

En este tiempo, para él no ha habido días festivos. La preparación no para. «No he dejado de entrenar para afrontar este 2021», rememora. «Deberíamos potenciar y mandar a la sociedad ese mensaje optimista que el toreo tiene, esos valores y ese lado humano que lo distingue y que no tienen otros sectores, y esas historias de superación de tantos toreros que han sabido venirse arriba en situaciones realmente complicadas».

Leonardo insiste en que «mantener una cuadra es complicado y difícil, porque si no se torea no se factura. Y por parte del Gobierno no hemos recibido ningún tipo de ayuda, por desgracia ya nos conformamos con que no nos insulten. Son momentos ingratos».

Con el coronavirus, a pesar de todas las limitaciones y restricciones que ha habido, el mundo del toro ha sabido sacrificarse y asumir la responsabilidad de intentar seguir dando eventos, aún sin ser rentables, allá donde existían todas las condiciones para ello. Igualmente se han sabido reinventar. La pandemia ha instalado la filosofía de renovarse o morir. Así, el pasado mes de marzo el rejoneador Hernández y la ganadería de Victorino fomentaron el turismo rural y el campo bravo extremeño en su finca de Moraleja.

Los toreros de plata se han visto obligados a realizar otros oficios por la falta de ingresos

Las visitas estuvieron compuestas por varias actividades entre las que destacaron conocer los tres hierros del ganadero y un entrenamiento por parte del caballista. El jinete abrió las puertas de su casa para presentar los caballos claves. «Tengo ganas de poder mostrar mi esencia de cara a los próximos compromisos en el calendario. Cuando estás preparado, por muy grande que sea el compromiso tienes tranquilidad», asume.

Otra de las figuras extremeñas destacadas atiende a este diario. Emilio de Justo navega con el viento a favor y dibujando faenas emocionantes. A él no le sorprende la respuesta del público «después de todo lo mal que se ha pasado y se sigue pasando. Es la demostración de que el toreo y el arte están más vivo que nunca y el reflejo de la masa social que sigue empujando detrás de él».

«Tengo un dolor muy grande. Numerosa gente lo está pasando muy mal, y después de haber contribuido a la Seguridad Social, y al país, ahora el Estado nos da de lado de una manera totalmente autoritaria y discriminatoria. El Ministerio de Cultura ha dado la espalda a este mundo», dice Emilio.

«Vivo en la tierra pero es bonito sentir que todo el trabajo de tanto tiempo ha tenido recompensa. Da ánimos para insistir y seguir creciendo como torero y preparar con ilusión los siguientes compromisos. Parece que empieza a rodar todo. Estoy teniendo sensaciones muy bonitas este año». Y que cuando el valor de De Justo trae primavera, no hay pintor que la sepa plasmar. Torea hoy domingo en Leganés y sustituirá a Antonio Ferrera el próximo 20 de mayo en Vistalegre. «Son dos plazas de una gran importancia y responsabilidad».

Pero, ¿qué opinan los empresarios taurinos? Joaquín Domínguez es gerente de Mar Toros. Sostiene que son momentos complicados y muy difíciles. «Los aforos son fundamentales», pero apunta que hay buenas perspectivas dentro de las limitaciones del público. «Hemos tenido una reunión con el gobierno regional hace pocos días, pidiéndole que muevan las fiestas populares y que los pueblos se reactiven para que pueda haber espectáculos y darle un incentivo a las personas jóvenes, con el fin de que se puedan ejecutar ferias, romerías, y corridas de toros».

Las cifras del mundo del toro en Extremadura 28 millones de euros anuales en la comunidad

Las conclusiones resultan evidentes: son las corridas de toros, y no al revés, las que financian, con sus ingresos e impuesto, a la Administración. Una huella económica muy relevante para la sociedad.

1.000 empleos en la región

Hay que tener en cuenta que alrededor del animal pasan por su vida oficios tales como veterinarios, mayorales, agricultores, talabarteros, transportistas, los toreros y sus cuadrillas, areneros, sastres, personal de plaza, entre otros.

Más de 50.000 hectáreas de dehesa extremeña dedicadas al toro bravo en más de 140 explotaciones increíbles

La existencia de de este noble y bello animal tiene una muy positiva repercusión en el sistema medioambiental. La tauromaquia es ecología.