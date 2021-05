Han cursado segundo de Bachillerato y como cada junio se enfrentan a la Ebau para acceder a la universidad. A los nervios y el miedo a quedarse en blanco en los exámenes se suma este año el temor a no estar suficientemente preparado al haber seguido clases semipresenciales o no haber cubierto los temarios en el curso pasado debido al confinamiento.

Son algunas de las preocupaciones manifestadas a Efe por una decena de los más de 200.000 estudiantes que a partir del próximo 1 de junio comenzarán a examinarse de la prueba de acceso a la universidad (antigua selectividad). Como sucedió el año pasado, los exámenes ofrecen un formato diferente al habitual con más preguntas para elegir.

Las clases presenciales dan seguridad

A escasos días de empezar las pruebas, los alumnos que han seguido segundo de Bachillerato de forma presencial están mucho más confiados con la preparación adquirida que los que han combinado las aulas con el seguimiento en línea.

"Creo que las clases presenciales ofrecen más ventajas que las clases en línea porque el contacto directo con el profesorado no es el mismo", ha asegurado una destacada alumna del colegio privado Santo Tomás de Ciudad Real, que ha asistido a las aulas a diario, lo mismo que otra estudiante de un centro privado de Galicia, quien cree que la asistencia a clase le ha ayudado mucho a preparar para la selectividad.

Sin embargo, Diego, que ha seguido el curso de forma semipresencial en un instituto público sevillano, cree que le "podía haber ido mejor" y asegura que los que han estado en las aulas van mejor preparados.

Los alumnos también reconocen el trabajo de muchos docentes que "lo han gestionado muy bien" y se han "esforzado para que tuviéramos presencialidad", como resaltan Alessandra y Sofía, del centro público madrileño Diego Velázquez.

El confinamiento de 1º de Bachillerato ha dejado huella

"Muchos conceptos de primero me han quedado sueltos y me han causado problemas en segundo", comenta Iris, del instituto público San Martín del Rey Aurelio, en Asturias.

Opinión que comparte Kooki, también alumna del centro público madrileño, convencida de que "el confinamiento de primero nos ha afectado porque no dimos algunos temas", mientras Beatriz (IES Venancio Blanco de Salamanca) precisa que ha sido en física, matemáticas o química donde más carencias ha notado al haberse perdido las explicaciones del año pasado.

No poder acceder a la carrera elegida, un temor generalizado

Los temores de los estudiantes ante la Ebau son de lo más variopinto y van desde preocupaciones más amplias a "no aprobar la selectividad" o "que no me salga bien algún examen", a otras más precisas como "suspender biología" o "las faltas de ortografía en historia o lengua".

Como sucede todos los años también está presente el miedo a "bloquearme ante un examen", "quedarme en blanco por los nervios", o no ser capaz de escribir todos los contenidos que se conocen en el folio en blanco.

El temor a la covid también planea sobre los exámenes, ya que a Diego, alumno de un concertado burgalés, le da miedo estar confinado los días en que está convocada la Ebau en su comunidad.

A otros estudiantes les quita el sueño el día después. "Salir de ahí confiada en que voy a sacar la nota que quiero y cuando me llegue el resultado comprobar que no me llega para entrar en la universidad en lo que quiero estudiar" es otra preocupación muy frecuente entre los convocados a esta prueba de acceso a los estudios superiores.

Sin olvidar, a aquellos que aún no saben que carrera van a hacer y temen "elegir mal", como Beatriz.

Preparación específica para la EBAU muy diversa entre centros

Kooki, Alessandra, Omaira, Sara y Sofía han recibido preparación específica en sus institutos de Madrid para preparar los exámenes. En la segunda quincena de mayo han tenido clases en línea bajo el título "cursillos de selectividad".

En otros, como en un instituto público asturiano, a Iris le han puesto ejercicios tipo Ebau en los exámenes durante el curso", lo mismo que a la estudiante del privado de Ciudad Real.

En Salamanca, Beatriz no ha recibido "preparación específica como tal", pero en su centro han aprovechado los últimos días de clase para hacer repaso enfocado a la Ebau", aunque recuerda que "todo el curso de 2º de Bachillerato está dirigido a esta prueba. Es como una preparación continúa".

A Paula le hubiera gustado que en su instituto público de Burgos la orientaran sobre la forma de estudiar y prepararse para el examen.

La mayoría aprueba que se mantenga el formato del año pasado

Iris apoya la decisión de mantener el cambio de formato porque la Ebau se prepara tanto en primero como en segundo de Bachillerato y "no acabamos el curso pasado como debíamos".

Para Omaira también es una decisión justificada porque quienes no han asistido a clase presenciales "puede que hayan dado menos temario, por lo que elegir en los exámenes beneficia, ya que vas a por lo que te sabes aumentando tus posibilidades de aprobar".

Además, Beatriz se acuerda de los que han tenido problemas en seguir las clases porque han tenido que confinarse por la pandemia y en ocasiones perderse exámenes.

Y justifican también el cambio de formato de la prueba apelando al estado emocional en que se encuentran: "la covid, el estado de alarma y el toque de queda me han creado mas estrés y ansiedad", subraya Paula, mientras el burgalés Diego concluye que "estudiar en tiempos de pandemia no es fácil".