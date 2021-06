El asiento subastado en el primer vuelo tripulado de la cápsula suborbital New Shepard de Blue Origin, ha sido adjudicado a un interesado anónimo que ofreció 28 millones de dólares.

La licitación, que la compañía transmitió en vivo en línea, se disparó de los 4,8 millones iniciales hasta 28 millones en poco menos de siete minutos. El agraciado viajará el 20 de julio hasta el límite del espacio --por encima de cien kilómetros-- junto con el fundador de la compañía, Jeff Bezos, y el hermano de éste.

El pago total por el asiento, incluida la prima del comprador del seis por ciento, será de 29.680.000 dólares, informa Space.com. El monto de la oferta ganadora se donará a la fundación sin fines de lucro de Blue Origin, Club for the Future, que tiene el objetivo de inspirar a las generaciones futuras a seguir carreras en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y "ayudar a inventar el futuro de vida en el espacio".

El vuelo, que tendrá una duración total de 10 a 12 minutos, comenzará desde el sitio de lanzamiento uno de Blue Origin cerca de Van Horn en el oeste de Texas. Después de despegar y un ascenso de 2 minutos y 45 segundos, la cápsula de la tripulación New Shepard se separará del módulo de propulsión del cohete a unos 67 kilómetros y luego continuará ascendiendo a más de 100 kilómetros.

La cápsula luego volverá a caer a la Tierra, desplegando paracaídas para ralentizar su regreso. El vuelo termina con un aterrizaje cerca de donde se lanzó el New Shepard.

El vuelo del 20 de julio marcará el vuelo número 16 del New Shepard, después de 15 vuelos de prueba sin tripulación.

El precio de los asientos en los futuros vuelos de New Shepard aún no se ha anunciado. Blue Origin ha dicho que los mejores postores que no ganaron la subasta estarán entre los primeros en tener acceso a futuros asientos.