El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha animado al ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont a que vuelva desde Bélgica a España para ser juzgado por su participación en el proceso de independencia catalán.

Así lo ha manifestado Juan Carlos Campo en la SER, donde ha añadido que tras los indultos parciales concedidos por el Gobierno a los nueve condenados por el "procés" espera que los líderes independentistas renuncien a la "vía unilateral".

Preguntado qué pasaría si Puigdemont regresara a España ha dicho: "Ojalá, yo le animo a que vuelva, sería juzgado por los tribunales españoles, que lo tienen reclamado. Es un huido de la justicia".

Y ha añadido que "por supuesto" que tendría que ser juzgado, al estar reclamado por el Tribunal Supremo, ya que los indultos a él no le afectan.

Sobre los indultos ha aclarado que "muchos piensan que se hacen exclusivamente pensando en los nueve beneficiados pero realmente se hace por la ciudadanía, por esos cientos de miles de personas que los siguen viendo como referentes políticos, algunos de ellos ostentando máximas representaciones, y que están encarcelados".

Además ha recordado que "han cumplido tres años y ocho meses" y que "nadie puede decir" que les "ha salido gratis" lo que hicieron, pues "están inhabilitados de manera absoluta muchos años y tienen la condicionalidad" de que no reincidan o cometan otros delitos graves durante un periodo de entre tres y seis años.

"Esto lo que supone es una oportunidad, una mano tendida para el diálogo y la convivencia que es lo único que nos puede unir a los españoles porque las divergencias son legítimas, se puede defender todo pero desde las reglas de la democracia", ha comentado.

Respecto a los gestos que espera del mundo independentista ha insistido en que "es importante que sean conscientes del esfuerzo que se hace por la convivencia y esa renuncia a la vía unilateral y entender que sus posiciones se pueden defender desde el Estado de derecho; a partir de ahí se abren muchas posibilidades".

Preguntado si es posible llegar a un referéndum pactado ha indicado: "Tengo claro que lo que se haga tiene que hacerse dentro del ordenamiento jurídico y de la legalidad. Dentro de la legalidad cabe todo", para matizar a continuación: "Dentro de la legalidad solo cabe lo que cabe".

Por otra parte el ministro de Justicia espera que esta decisión de los indultos no haga volar definitivamente los puentes con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace más de dos años.

"Creo que el PP es consciente de que no hay alternativa a lo no renovación porque el cumplimiento de la Constitución y de las leyes no tiene matices y ya no hay excusas", ha concluido.