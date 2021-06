La campaña especial de tráfico de este verano, que comienza este viernes, contará con 28 nuevos drones y 16 radares fijos más para controlar los 91,2 millones de desplazamientos por carretera previstos, ya que se están recuperando más rápido de lo esperado, acercándose ya a cifras de 2019.

Así, este domingo se registró un incremento de la movilidad del 18,79% respecto al mismo domingo del 2019 y este mes de junio ha habido ya cuatro días con más tráfico de largo recorrido que la misma jornada de hace dos años.

Los datos los ha facilitado este lunes en rueda de prensa el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación de la campaña estival, en la que ha apelado a no bajar la guardia para que "esas ganas que tenemos todos de unas merecidas vacaciones no se estrellen en las carreteras por una imprudencia".

'No lo estropees' es el lema de la campaña de este año, en la que se van a reforzar la vigilancia de la velocidad y de los desplazamientos en moto, pero, sobre todo, los controles de alcohol y drogas. Marlaska, que ha estado acompañado por el director general de Tráfico, Pere Navarro, entre otras autoridades, ha insistido en que no se trata de un verano más después de un largo invierno de confinamientos y restricciones, por lo que ha advertido que "hay que ser más precavidos que nunca".

La rápida recuperación de la movilidad permiten a la DGT prever 91,2 millones de desplazamientos durante este verano, los mismos que en el periodo estival de 2019.

Para que la movilidad sea segura este año, Tráfico va a contar con 780 radares fijos de control de la velocidad (16 más que el pasado verano), 92 de ellos, son de tramo; 545 radares móviles, dos helicópteros, 216 cámaras de control de cinturón y de teléfonos móviles y 39 drones, de los que 23 tienen capacidad de denuncia y 28 son nuevos.

La campaña se desarrolla en cuatro fases, la primera de la cuales comenzará el viernes 2 de julio y se prolongará hasta el 4 de julio; la segunda, irá del viernes 30 de julio al domingo 1 de agosto; la tercera, del 13 al 15 de agosto, coincidiendo el cambio de quincena y numerosas fiestas patronales en todo el país; y la última, del 27 al 30 de agosto, que se cerrará el operativo especial.

El ministro ha insistido en pedir responsabilidad a todos, ya que en junio han fallecido 110 personas en las carreteras, 64 más que en 2020 (un año atípico por la pandemia), pero 40 más que en 2019. Unas "señales de alarma muy preocupantes que tenemos que atajar cuanto antes", ha dicho Marlaska, quien ha recordado que todos los modos de desplazamiento han reducido su siniestralidad menos los que se producen en moto, que de forma persistente aumentan cada año el número de víctimas mortales: 117 en lo que va de año.

La DGT ha señalizado los 100 tramos de mayor riesgo para los motoristas y es ahí donde la Guardia Civil va a intensificar el control. También preocupan los viajes cortos por carreteras secundarias, donde se producen el 75% de los accidentes, por lo que Marlaska ha pedido extremar la prudencia y no confiarse en estos desplazamientos.

Tras recordar que el verano es tiempo de fiestas, celebraciones y encuentros con la familia y los amigos, "de los que hemos estado alejados" por la pandemia, Marlaska ha lamentado que esas citas "desgraciadamente" van acompañadas de alcohol y ha recordado que en 2019 se impusieron 48.000 condenas judiciales con altas tasas de alcohol.

El titular de Interior ha recalcado que es responsabilidad del que bebe no coger el volante pero también de las personas que le acompañan, a la vez que ha incidido en el protagonismo que ha adquirido el uso del móvil mientras se conduce, una práctica a la que Tráfico va a dedicar todos sus medios para combatirla. Además, no usar el cinturón es otra de las causas de mayor siniestralidad: uno de cada 4 fallecidos en turismo o furgoneta no lo llevaba puesto, ha subrayado.