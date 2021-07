La Lotería de Navidad ya está a la venta desde este jueves, cuando ha arrancado la tradicional campaña publicitaria de verano, que este año ha recurrido al humor y echado mano de los asistentes de voz de los móviles, como Siri, que suponen un avance tecnológico, pero no llegan a saber dónde caerá el Gordo.

Un primer premio que, tal y como ha dicho el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, en la presentación de esta campaña del Sorteo Extraordinario de Navidad 2021, estará dotado con 400.000 euros al décimo; el segundo premio, con 125.000, y el tercero, con 50.000. El importe del décimo sigue siendo de 20 euros.

En total, ante este 211 sorteo de Navidad se ponen a la venta 172 millones de décimos (172 series de 100.000 números cada uno, unos 3.440 millones de euros) y se repartirá en premios el 70 % de la emisión, lo que equivale a 2.408 millones de euros.

Ni Siri sabe donde caerá 'El Gordo'

El anuncio tiene como protagonista a una pareja que pasa el verano en la costa y cuyo marido se pasa el día preguntando constantemente al asistente de voz del móvil a qué hora sube la marea, cuál es la mejor sombrilla o el mejor helado, cómo hacer una cosa u otra o cuántos restaurantes hay por la zona.

Mientras le pregunta se ven escenas de lo más veraniegas y cotidianas de las que parece que va a salir en cualquier momento a escena el admirado Alfredo Landa.

La voz femenina del asistente también le recuerda que tiene que tomarse la pastilla o que hacer cualquier otra cosa, pero en una ocasión la esposa es quien coge el móvil y pilla en un renuncio al asistente de voz al preguntarle dónde va a caer la lotería de Navidad de este año.

"Lo siento, no he encontrado esa información", le contesta la voz, porque como dice la campaña "incluso los que más saben no lo saben".

Esa es la idea con la que la agencia Contrapunto ha trabajado para hacer el anuncio y es similar a la de hace dos años, en el que destacados astrólogos, futurólogos, mentalistas y expertos en tarot buscaban descifrar con sus artes dónde iba a caer ese deseado premio, que es la "joya" de Loterías y Apuestas del Estado.

El "Gordo" se venderá en 11.000 puntos y su imagen en décimos estará ilustrado con la obra "La Virgen de la granada" de Fra Angélico, que forma parte de la colección del Museo Nacional del Prado.

El presidente de Loterías, Jesús Huerta, ha anunciado hoy en rueda de prensa que ya está a la venta la #LoteríaNavidad. Este año el sorteo repartirá 2.408 millones de euros en premios. pic.twitter.com/RzYZURgy40 — Loterías del Estado (@loterias_es) 8 de julio de 2021

El presidente ha destacado el compromiso de Loterías por difundir los valores de nuestra cultura y conectar con valores de la sociedad, como la igualdad y la solidaridad.

Huerta ha recordado que el organismo que preside es una empresa publica sin animo de lucro, con lo que sus beneficios revierten en la sociedad y que algunos se incorporan a los presupuestos generales del Estado y otros se transforman en patrocinios sociales.

Colaboración con varias organizaciones

De ahí, que durante la pandemia haya colaborado con organizaciones como Cruz Roja, Caritas y la Asociación contra el Cáncer para atender a un millón de personas en situación de exclusión y vulnerabilidad.

Loterías les cubre las necesidades básicas y materiales (alimentos, mascarillas o medicinas), les presta atención psicosocial cuando afrontan el diagnóstico de un cáncer o les ofrece alojamiento y también acompaña a las personas mayores para que no se sientan solas en estos momentos de pandemia.

Huerta ha pedido prudencia a la sociedad para que podamos volver a la normalidad, una situación que hizo que el pasado Sorteo Extraordinario se celebrara sin público debido a las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia.