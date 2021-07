Las orcas llegan a Galicia, lo indica la web iberianorca, que alerta de las últimas interacciones de los cetáceos. Según este "radar" una manada de 14 orcas se encuentra en Gibraltar, tal y como acostumbran por estas fechas, pero una de ellas ya alcanzó Galicia y se encuentra en el océano Atlántico a la altura de la ría de Laxe.

Galicia no es el hábitat natural de la orca, pero su paso por las aguas que bañan la comunidad se debe a las migraciones en manada que los cetáceos realizan cada año hacia Noruega en busca de arenque. Se acercan al círculo polar Ártico en octubre, por lo que en verano su ruta puede rozar la costa gallega.

En 2020 estos animales causaron estragos a su paso por Galicia cuando atacaron a varios barcos. La primera indicación de Salvamento Marítimo se dirigía a los marineros, les recomendaba no acercarse a la ballena y avisar al organismo en el caso de que hubiera algún incidente.

Ante el ataque del animal a varios barcos, Alfredo López, biólogo de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma), con sede en Nigrán, explicó que "No es para nada normal lo acontecido". E informó de que la mayoría de las veces estos mamíferos "no hacen ni caso a los barcos".

Pese a todo, López dijo que "alarmante no debería ser", aunque sí "extraño", por eso los investigadores examinaron las embarcaciones afectadas para tratar de reconstruir cómo fue el momento desde el punto de vista del animal.

Las orcas pueden llegar a unos diez metros de longitud, tienen un cuerpo robusto y una boca rasgada con 20 o 25 dientes rectos en cada mandíbula, con aletas pectorales muy largas, alta, grande y triangular la dorsal y la cola de más de un metro de anchura; color azul oscuro por el lomo y blanco por el vientre. Su hábitat natural son los mares del norte y persigue focas y ballenas, a veces llega a las costas del Cantábrico e incluso al Mediterráneo.

Incidentes con orcas en Galicia

En 2020 los cetáceos sembraron el pánico en las Rías Baixas al embestir a varios navíos: la primera embarcación atacada por la las orcas fue el velero francés Daito el domingo 30 de agosto. El mismo día otro barco llamó al Centro de Salvamento Marítimo y se manifestó que obligado a realiza escala en Baiona para comprobar los daños en el casco. El 31 de agosto el velero estaba rumbo a Portugal a cinco millas de las islas de Ons. También manifestó que se veía obligado a realiza escala en Baiona para comprobar los daños en el casco.

Al menos una pareja de estos cetáceos atacó a dos veleros y destrozó el timón de uno de ellos. La embarcación que más sufrió las embestidas de las ballenas fue el velero de regatas de la Armada, con sede en Ferrol, Mirfak, del Centro Naval de Regatas que se dirigía a participar en la regata 'Príncipe de Asturias', en Baiona. Sus tripulantes lucharon contra los continuos ataques de dos orca, que dañaron seriamente el timón de madera del velero a pesar de las continuas maniobras para evadirlas. La embarcación, según confirmaron fuentes de la organización de la regata se encontraba ayer en la Escuela Naval de Marín. Se supone que fue traslada allí por la tripulación para repararla.

El 'Sonora', comunicó al Centro de Salvamento Marítimo la presencia de dos orcas entre las islas de Sálvora y Ons. Desde el organismo se le comunicó que se mantuviera alejados de las ballenas.

El mismo domingo por la tarde y tras la alerta de los dos barcos por la presencia de las orcas, Salvamento Marítimo lanzaba una alerta a todas las embarcaciones informando de que se había detectado esta presencia en las Rías Baixas con el propósito de que no se aproximaran a ellas. En el radioaviso se informa de la presencia de un grupo de estos enormes cetáceos: " Se solicita a todas las embarcaciones que, en caso de avistamiento, no intenten aproximarse, den amplio resguardo e informen a la estación costera más próxima o a Salvamento Marítimo Finisterre".

El avistamiento de las ballenas llevó a lanzar un llamamiento general por radio con la misma advertencia.

No es la primera vez que avistan grupos de orcas por la comunidad gallega, aunque no es algo habitual. Es probable, como informaban expertos la última vez que se avistaron en Galicia, que estén de paso desde Noruega en busca de alimento. En diciembre de 2017, el pesquero Romina Segundo grababa imágenes de una orca muy cerca del casco.

