Saray Montoya ha hablado en 'Viva la vida' para contar cómo ha sido la brutal agresión que ha sufrido por parte de su cuñado y su suegro según ha contado ella misma. La protagonista, ha querido hablar con el programa para explicar cómo se encuentra horas después de recibir un total de trece puñaladas junto a su hija, que también ha sido víctima de la agresión.

"Me encuentro mal. Me encuentro débil. Ha sido una paliza, una agresión con tijeras. Ha sido algo horrible", ha empezado narrando Saray. "Mi hija Naiara está mal, le dieron una puñalada en el pecho y un bocado. Ha sido un intento de asesinato", sentenciaba al inicio de la entrevista.

Tras lo acontecido, Montoya se ha mostrado tajante: "Ellos no son mi familia, la familia no hace eso". Además, ha querido hacer pública la reacción de su hija: "Estábamos acostadas en el sillón y mi hija me pregunta si estábamos vivas o muertas".

Tras recordar las palabras de su hija, la protagonista se ha venido abajo y ha expresado que no entiende cómo han podido hacer algo así: "Mi niña es su nieta, es su sobrina. Cómo han podido hacerle eso a un cacho de su sangre. Han querido matar a mi niña. El hermano de mi marido entró y se lio a palos con mi niña. Entonces se vinieron todos los hombres a por mí. Empezaron a cuchillazos, con tijeras, se ensañó... Cogía hasta impulso".

También ha asegurado que su cuñado y su suegro están en busca y captura: "Mi familia gritaba y los mismos vecinos llamaron a la policía. La policía vino, vio el percal y se fueron a por ellos. Les di nombres y direcciones, pero ya no estaban, están perdidos".