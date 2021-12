Lucía: «Es un nombre que evoca luz, que hace referencia al pasado, a cómo lucía yo quizás... Pero lo cierto es que no me atrevía a poner mi propio nombre». Lo confiesa Laura Heristone (Plasencia, 1992), autora de la obra de teatro No es la guerra de Lucía, cuando se refiere a su protagonista, un personaje inspirado en su propia experiencia personal en la adolescencia, cuando sufrió acoso escolar por su orientación sexual.

