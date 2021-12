Centenares de personas, 1.300 según la Guardia Urbana, se han manifestado esta tarde en el centro de Barcelona en contra del pasaporte covid, que entró en vigor el pasado viernes con el aval judicial y con el objetivo de frenar la sexta ola de la pandemia.

Los manifestantes, algunos de ellos sin mascarilla, han coreado consignas como "no es una pandemia, es una dictadura", "no es por tu salud es por el control" o "no tenemos miedo".

El acto de protesta ha comenzado en la plaza Universitat y los manifestantes han recorrido Via Laietana hasta llegar a la plaza Sant Jaume, donde se han manifestado ante el Palau de la Generalitat.

Los ciudadanos de 13 o más años que quieren comer o beber en el interior de un bar o restaurante, ejercitarse en un gimnasio o visitar a un familiar en una residencia deben mostrar desde el pasado viernes el certificado covid, una medida que ha llegado una semana más tarde de lo previsto por problemas informáticos.