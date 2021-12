Llega el final del año 2021, un momento perfecto para echar la vista atrás y repasar todo lo acontecido en los últimos doce meses. "365 días dan para mucho", se suele decir. En estos tiempos frenéticos, si cabe, todavía un poco más. Comenzando por la batalla contra la pandemia arrastrada del complicado 2020, llegando hasta el fin de la actividad volcánica de La Palma, y deteniéndonos en los importantes movimientos políticos en España (dimisión de Pablo Iglesias, elecciones en Madrid...) y en el mundo (final de los mandatos de Merkel y Trump, este último con asalto al Capitolio incluido), realizamos un repaso cronológico a las informaciones más relevantes que ha dejado el año que finaliza.

En las siguientes líneas hay espacio para lo nacional y lo internacional. Incluso, para salirnos por un momento de nuestro propio planeta. Hay hueco para el deporte, la ciencia, la economía y la cultura. Probablemente no estén todas las noticias de relevancia, pero sería imposible dar cabida a todo lo que acontece en el medio millón de minutos que caben en un año. Son 21 píldoras informativas, 21 imágenes, 21 historias. Las 21 del 21.

1- La lucha contra la pandemia

Si 2019 fue el año en el que el SARS-Cov-2 se detectó por primera vez en el planeta y 2020 fue el de la conmoción mundial y las restricciones a causa del virus, 2021 podría calificarse como el año de la vacunación masiva. En tiempo récord, las grandes farmacéuticas lograron crear diversos sueros que, rápidamente distribuidos por el mundo, han supuesto la principal barrera para frenar los graves efectos de la Covid-19. Esto ha permitido afrontar progresivamente la relajación de las medidas restrictivas, especialmente en los países occidentales, donde la vacunación alcanza a un alto porcentaje de la sociedad, hasta casos como el de España, con un 90% de la población con la pauta completa. Sin embargo, la batalla aún no está ganada. En España han muerto cerca de 45.000 personas durante el año (cifra ligeramente inferior a las 55.000 del año previo) a causa de esta enfermedad, y en el mundo, la cifra se ha duplicado desde los aproximadamente 1,8 millones de fallecimientos por coronavirus en 2020 hasta los 3,6 millones de 2021. El último gran reto ha sido la aparición de la variante ómicron, que según la información disponible resulta más contagiosa, pero algo menos letal. Para 2022, la lucha contra la pandemia debe pasar por extender la vacunación a los países menos potentes económicamente, con el fin de conseguir atajar al virus desde una perspectiva global.

2- Asalto al Capitolio y relevo en la Casa Blanca

El pasado 6 de enero, apenas un mes y medio después de las elecciones, Estados Unidos vivió una de las jornadas más caóticas de su historia, cuando las protestas alentadas por el todavía presidente Donald Trump, al no acatar los resultados en las urnas, desembocaron en un violento asalto al Capitolio de Washington por parte de una violenta turba. Para la historia queda la imagen de un hombre, Jake Angeli, ataviado con cuernos y piel de bisonte, deambulando a sus anchas por los pasillos de la sede de la soberanía nacional estadounidense. Los acontecimientos se saldaron con cinco muertos (uno de ellos, un miembro de las fuerzas del orden), decenas de heridos y más de medio centenar de detenidos, que serían posteriormente procesados, y algunos de ellos condenados con penas de hasta tres años y medio de cárcel. En los días siguientes al asalto, Estados Unidos recuperó paulatinamente la normalidad, y apenas dos semanas después, Joe Biden tomó posesión de su cargo, en lo que implicó el adiós de Trump a la Casa Blanca, pese a sus esfuerzos por evitarlo hasta el último instante.

3- La borrasca Filomena

También a principios de año, desde el propio día de Reyes, España afrontó una de las inclemencias meteorológicas más duras que se recuerdan en la historia reciente. La práctica totalidad de la península se cubrió de nieve debido a un temporal (denominado borrasca Filomena) que se prolongó durante cinco días de manera prácticamente ininterrumpida. Las gélidas temperaturas llevaron a que gran parte del país estuviera permanentemente cubierto por un manto blanco de notable grosor, que tardaría semanas en retirarse. El Gobierno concentró sus esfuerzos en tratar de desbloquear las carreteras y otras vías de transporte, con el fin de evitar la paralización del país. La Unidad Militar de Emergencias (UME) intervino en varios puntos críticos, se llegó a paralizar la actividad de aeropuertos como el de Madrid-Barajas, y en las zonas más afectadas, como la propia capital, se suspendió la reanudación de la actividad en los centros educativos tras el parón navideño durante casi dos semanas. En todo el país se reportaron siete muertes (dos en Málaga y Barcelona, una en Madrid, Calatayud y Cádiz) a causa de los efectos de Filomena.

4- 'Terremoto' político: de la moción en Murcia a la dimisión de Iglesias

La situación política en España vivió momentos inesperados a lo largo del año. Los distintos acuerdos, tanto en el Gobierno central como en los autonómicos o municipales, vivieron una situación de tensión e inestabilidad, a partir del momento en el que, el 10 de marzo, PSOE y Ciudadanos anuncian que plantearán una moción de censura en Murcia sobre el gobierno del popular López Miras, respaldado hasta entonces por la formación naranja. La reacción no se hizo esperar, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rompió el acuerdo con este partido al convocar por sorpresa nuevas elecciones. Esto causó un nuevo golpe de efecto que llegó hasta el Gobierno central, hasta el punto de que el vicepresidente Pablo Iglesias anunció su dimisión para tratar de plantar cara a Ayuso. Yolanda Díaz tomaría el relevo en la vicepresidencia y Ione Belarra en el ministerio de Asuntos Sociales, mientras que el hasta entonces líder de Podemos acabaría poco después confirmando su retirada de la primera línea política tras fracasar en su intento. Por su parte, el PP salió victorioso de las elecciones madrileñas, al lograr una holgada mayoría, y de la situación de Murcia, al conservar el poder en la región, gracias al cambio de parecer de algunos representantes de Cs. El partido liderado por Inés Arrimadas fue el gran perjudicado al perder todo su peso en estas dos autonomías y sufrir un duro golpe a su imagen nacional. Por su parte, el Gobierno viviría más tarde otros importantes cambios, con la decisión de Sánchez de reemplazar a los ministros Calvo, Laya, Campo, Ábalos, Celaá, Duque y Uribes y la entrada en el Consejo de Ministros de Bolaños, Albares, Llop, Raquel Sánchez, Alegría y Morant en su lugar. Ya en la recta final del año, también saldría Castells del Ministerio de Universidades, dando entrada a Subirats.

5- Bloqueo en el Canal de Suez

El 23 de marzo, el portacontenedores con bandera panameña Ever Given encalló en pleno Canal de Suez, en Egipto, causando la obstrucción total de un punto por el que circula más del 10% del tráfico del comercio marítimo mundial. El buque, de 400 metros de eslora, quedó completamente atravesado, obligando a suspender la navegación en un tramo cuya alternativa más rápida supone una navegación de unos 9.000 kilómetros extra, al obligar a rodear todo el continente africano. Después de cuatro días de complicados trabajos, con varios fracasos iniciales, el Ever Given fue parcialmente desencallado cuatro días más tarde, si bien la reanudación no se retomaría hasta pasada una semana, y tardaría varias semanas más en recuperar su flujo habitual. El impacto económico fue notable, con retrasos en la cadena de distribución que se sumaron a otras dificultades como la crisis de semiconductores, y un consecuente aumento de precios de determinados bienes en todo el planeta.

6- El caso de las niñas de Tenerife

El 27 de abril se notificó en la isla de Tenerife la desaparición de las niñas Anna y Olivia Gimeno, de uno y seis años de edad, así como la de su padre, Tomás Gimeno, presunto responsable de su secuestro. La sociedad canaria se volcó en la búsqueda, con la esperanza de encontrar a las pequeñas con vida, pero esta posibilidad se fue reduciendo con el paso de los días, hasta el hallazgo de los restos de Olivia, dos semanas después, metidos en una bolsa a 1.000 metros de profundidad y a tres millas de la costa tinerfeña. Junto a ella se encontró otra bolsa, en esta caso abierta. Los restos de Anna nunca aparecieron, si bien se entiende que el progenitor pudo asesinarlas a ambas previamente y posteriormente arrojarlas de este modo al mar. Tampoco se ha conseguido averiguar el paradero del presunto responsable de las muertes, desconociéndose incluso si sigue vivo o está muerto en este momento.

7- Llega el AVE 'low cost'

Con la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros en España, la alta velocidad ha cambiado en pocos meses en nuestro país. Si en 1992 el AVE llegaba para marcar un antes y un después en los desplazamientos en tren en la península, 2021 se recordará como el año en el que entraron en juego nuevos operadores para diversificar la oferta. Así, el 10 de mayo estrenaba sus servicios Ouigo, filial de la francesa SNCF, que cubre por el momento la ruta Madrid-Zaragoza-Barcelona y que el próximo año hará lo mismo en las líneas Madrid-Valencia/Alicante y Madrid-Córdoba-Sevilla/Málaga. En respuesta a este movimiento, Renfe movió pieza y creó Avlo, el AVE 'low cost', que ofrece billetes a bajo precio desde el 23 de junio, por ahora en la línea que une la capital y la Ciudad Condal. Y en el mes de noviembre se presentó la próxima marca que entrará en la competencia ferroviaria de alta velocidad, Iryo, perteneciente a la italiana ILSA, que comenzará a operar a finales de 2022 con el objetivo de cubrir las mismas líneas que su competidora gala. Además, 2021 fue el año en el que comenzó a circular el AVE a Galicia, acortando los tiempos de desplazamiento entre la capital y dicha comunidad autónoma.

8- Caos migratorio en Ceuta

Las siempre tensas relaciones entre España y Marruecos vivieron un momento crítico en la primavera de 2021. Todo comenzó cuando, a mediados del mes de abril, se conoció la llegada a España y hospitalización a causa de la Covid-19 del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. El malestar en Rabat se tradujo, a lo largo de las semanas siguientes, en una relajación de la vigilancia fronteriza por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes en la separación con España a través de la ciudad autónoma de Ceuta. El 16 de mayo, la situación estalló, con el comienzo de un paso masivo de migrantes, que se prolongó de manera descontrolada durante unos cuatro días. En ellos, se calcula que entre 6.000 y 9.000 personas pudieron acceder de manera irregular a una localidad de unos 84.000 habitantes, ocasionando el caos por sus calles. El Gobierno aplicó en los siguientes días un mecanismo de devoluciones en caliente para tratar de mitigar la crisis migratoria. La situación consiguió volver a la normalidad, si bien terminó considerada como la entrada de personas de forma irregular más numerosa en la historia de España desde que existen registros.

9- Indulto a los presos del procés

Casi cuatro años después del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña, el Gobierno decidió dar carpetazo a uno de los asuntos que todavía quedaban pendientes, la situación de prisión de nueve líderes independentistas. El 22 de junio, un Consejo de Ministros extraordinario decidió conceder el indulto parcial "por utilidad pública" a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa y Carme Forcadell. Los siete primeros abandonaron al día siguiente la prisión de Lledoners portando una pancarta con el mensaje 'Freedom for Catalonia' (Libertad para Cataluña) y una bandera 'estelada', representativa del movimiento independentista. Meses más tarde, el 25 de septiembre, se viviría otro episodio controvertido relacionado con la cuestión catalana, la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Cerdeña, liberado 24 horas más tarde sin imposición de medidas cautelares.

10- España, un equipo de autor en la Eurocopa más atípica

El torneo futbolístico continental de 2020 estaba planeado con un formato innovador. No habría sede fija. Una docena de países de Europa albergarían los partidos, con los futbolistas viajando tan pronto a Londres como a Bakú. Pocos en la UEFA imaginaban que eso no sería lo más extraño del torneo. La pandemia obligó al aplazamiento, y algunas de las sedes se tambalearon por las restricciones. España cambió Bilbao por Sevilla. Y finalmente, con un año de retraso, el balón rodó. Sobre el césped, la 'Roja' llegaba con dudas ante las constantes rotaciones de jugadores por parte de Luis Enrique, y más después de que los dos primeros encuentros terminasen con sendos empates ante Suecia y Polonia. Sin embargo, el pase a octavos se selló con una solvente 'manita' a Eslovaquia, con la generación de Pedri y Ferran Torres tirando del carro, dando la razón al técnico asturiano y su equipo de autor. El cruce de octavos fue un festival de goles ante Croacia que cayó del lado español en la prórroga (5-3) y el de cuartos fue aún más agónico, llegando hasta los penaltis ante Suiza. Pero lo que el punto fatídico da, también puede quitarlo, y así sucedió en una épica semifinal ante Italia, que pudo caer de cualquier lado, pero en la que España acabó despidiéndose. La 'Azzurra', quizá la única selección sin grandes fisuras en todo el campeonato, acabó proclamándose campeona, en una final que también se decidió desde los once metros frente a una anfitriona Inglaterra que prolongó así su 'gafe' histórico en el torneo.

11- Turistas espaciales: Branson y Bezos viajan más allá de la Tierra

Prácticamente dos décadas llevaba planeando la sombra del turismo espacial, desde que el magnate norteamericano Dennis Tito se convirtiera en la primera persona en viajar al espacio por placer y previo pago. Desde entonces, no habían sido pocos los proyectos que planearon generalizar este tipo de viajes. Sin embargo, nada se materializó en propuestas realmente sólidas hasta este año 2021. En él hemos visto a dos personas reconocibles por todo el planeta, como el fundador de Virgin, Richard Branson, y el de Amazon, Jeff Bezos, implicándose en primera persona en sendas misiones espaciales. Primero fue Branson quien, dentro de su propio proyecto Virgin Galactic, llegó el 12 de julio a una distancia suficiente para encontrarse en situación de ingravidez a bordo del avión-cohete Unity. Una semana más tarde sería Bezos el que probaría la experiencia en la nave New Shepard perteneciente a Blue Origin, también compañía de su propiedad. Junto a él estuvieron su propio hermano Mark Bezos, la veterana astronauta de 82 años Wally Funk y el joven Oliver Daemen, que a sus 18 años se convirtió en la persona más joven en viajar al espacio. Fueron vuelos breves, pero suficientes para demostrar toda una declaración de intenciones de lo que puede estar por venir en un futuro a corto plazo.

12- Los talibanes retoman el poder en Afganistán

La retirada de las tropas estadounidenses, presentes en Afganistán de forma ininterrumpida durante dos décadas, fue el desencadenante de una gran ofensiva por parte de los talibanes para recuperar el control del país. A partir del mes de mayo los insurgentes fueron ganando terreno progresivamente, a mediados de junio ya controlaban más de la mitad del país y el 15 de agosto, apenas dos semanas antes de la salida definitiva de los militares norteamericanos, consiguieron tomar la capital, Kabul. Los días siguientes fueron una carrera contrarreloj por abandonar el país, ya no sólo por parte de la delegación estadounidense, sino de la práctica totalidad de los países occidentales. En total, más de 150.000 personas salieron de Afganistán en apenas 15 días, de las cuales unas 2.000 fueron evacuadas por España, tratándose en su mayoría de colaboradores afganos en la embajada española y sus familiares. A partir de ese momento, la limitación de las libertades fue la nota dominante en un país que quedó una vez más de espaldas a la mayor parte del planeta.

13- Los Juegos de la pandemia

La rápida extensión por el mundo de la Covid-19 hizo que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tuvieran que aplazarse un año. Todos los responsables de la cita polideportiva más importante del planeta trabajaron para que su celebración fuera posible en 2021 con la máxima normalidad que la situación sanitaria permitiera. Sin embargo, llegada la fecha, Japón todavía se encontraba afectada por un importante número de casos del virus. La decisión fue inevitable: habría Juegos, pero sin público. Así, con las gradas vacías, los deportistas fueron llevando a cabo unas atípicas competiciones, dejando algunos momentos para la historia. El más destacado, la decisión de Simone Biles de no participar en la mayoría de las pruebas que tenía previstas debido a un problema de salud mental. La gimnasta fue ampliamente elogiada por todo el mundo del deporte, y acabó reapareciendo para colgarse un meritorio bronce. Otra de las imágenes de la cita olímpica nipona fue el récord del mundo de la venezolana Yulimar Rojas en triple salto y su abrazo posterior con la española Ana Peleteiro, bronce. Por parte de la delegación nacional, el balance fue de tres oros (Fátima Gálvez-Alberto Fernández en tiro, Sandra Sánchez en kárate, y el más inesperado, Alberto Ginés en la debutante modalidad de escalada), ocho platas y seis bronces.

14- De Messi a Alexia, pasando por Gasol: luces y sombras en el Barça

No fue 2021 un año fácil para el FC Barcelona. Los aficionados culés vivieron una primavera esperanzadora, con el regreso de Joan Laporta a la presidencia gracias a su victoria en las elecciones del club. Sin embargo, el inicio de su segunda etapa en los despachos del Camp Nou se ha visto salpicado por una serie de contratiempos que han hecho de este un año difícil de olvidar. La primera noticia tras su llegada a la presidencia fue positiva: la reincorporación de todo un mito como Pau Gasol al equipo de baloncesto, tras dos años parado por sus lesiones. El nivel del veterano pívot fue notable, llevando al equipo culé al título en la ACB y al subcampeonato en la Euroliga. Un elegante último baile que se vería culminado con el ejemplar anuncio de su retirada. Por otra parte, el socio barcelonista comenzaba a temer que algo iba peor de lo esperado en las cuentas del club. La renovación de Leo Messi no llegaba y el argentino, el jugador más legendario de toda la historia del club, veía terminar su vinculación en verano. Ambas partes se emplazaban a negociar a la baja. El futbolista llegó a aceptarlo. Sin embargo, el club no encontró la manera de cuadrar las cuentas respetando el 'fair play' financiero, y el '10' acabó viendo cómo se cerraban las puertas de su 'casa' deportiva, lo que le empujó a marcharse al PSG. Aún sin recuperarse de este mazazo, el comienzo de temporada ha sido uno de los peores que se recuerdan en la Ciudad Condal. Sin embargo, el ánimo barcelonista ha mejorado en las últimas semanas del año con la llegada de Xavi al banquillo en lugar de Koeman, con la concesión del Balón de Oro a Alexia Putellas (primera española en lograr este galardón, tras llevar además a la entidad a ganar la primera Champions de su historia), el Golden Boy para Pedri y la irrupción de la camada de jóvenes talentos (Gavi, Nico, Abde...) que unidos al recuperado Ansu Fati deberían poner los cimientos para una nueva era dorada culé.

15- El volcán de La Palma

El día 11 de septiembre, un enjambre sísmico comenzaba a dejarse notar en la isla canaria de La Palma. Decenas de terremotos diarios. No era la primera vez que ocurría, pero su elevada intensidad hacía presagiar que algo distinto estaba sucediendo. Ocho días después, la tierra se desgarró, comenzando algo que, a pesar de ser siempre posible en territorio volcánico, pocos imaginaban ver en sus vidas: una gran erupción volcánica. La lava empezó a brotar a la superficie y a arrasar todo a su paso. Miles de vecinos tuvieron que ser desalojados, quedándose únicamente con los pocos enseres que les daba tiempo a coger de sus domicilios. El rugido se convirtió en parte del paisaje. La resignación fue irremediable para los palmeros, que quedaron impasibles ante el avance de la superficie incandescente. En total, el episodio volcánico duró 85 días, prácticamente tres meses en los que la lava engulló pueblos enteros, una superficie superior a las 1.000 hectáreas y más de 2.700 edificaciones (incluidos centros educativos y de salud) y dejó un paisaje desolador en la zona oeste de la isla. Los trabajos para la rehabilitación de los terrenos serán prolongados. Al menos, la incertidumbre en torno a la erupción se ha frenado en una isla que contará con el apoyo de todo el país para la etapa postvolcánica.

16- Facebook se transforma en Meta: llega el metaverso

El gigante tecnológico Facebook, dirigido por Mark Zuckerberg, no pasaba por su mejor momento. En mitad de una constante crisis reputacional desde la condena sufrida en 2019 por irregularidades en su protección de la privacidad de los usuarios, la red social originaria de la compañía veía además cómo los jóvenes de mercados como el estadounidense o el europeo tendían a abandonarla, al preferir otras plataformas. Por si esto fuera poco, el 5 de octubre todo saltó por los aires. Un problema de pérdida de rutas IP a los autogestionados servidores DNS tumbó en todo el planeta el 'universo Facebook' al completo, incluidos WhatsApp e Instagram, durante más de siete horas. Fue un punto y aparte para la compañía. Antes de final de mes llegaría el gran anuncio: la empresa matriz de Facebook pasaría a denominarse Meta, como puerta de entrada a lo que la compañía pretende que sea el futuro de Internet: el metaverso. Un concepto que aún nos suena lejano, pero que, vistos los precedentes, no sería de extrañar que marque nuestras vidas digitales a corto o medio plazo.

17- Alec Baldwin: tragedia en el rodaje

Nada hacía presagiar el pasado 21 de octubre que un simple rodaje cinematográfico saltaría a la primera plana de todos los diarios. Es lo que sucedió con la grabación de 'Rust', cinta protagonizada por Alec Baldwin, que rodaba sus escenas del oeste en el rancho Bonanza Creek de Nuevo México. Durante el ensayo de un tiroteo en el interior de una iglesia, una de las tres pistolas situadas al alcance de Baldwin no era de 'atrezzo', sino un revólver 45 Long Colt cargado. Nadie se percató de ello. El intérprete explicó a sus compañeros de rodaje cómo efectuaría los disparos, y entonces sucedió la tragedia. Una bala salió del arma, impactando en el pecho de la directora de fotografía de la producción, Halyna Hutchins, y en la clavícula del director de la película, Joel Souza. En el caso de la primera, la herida fue mortal. Hutchins llegó sin vida al Hospital de la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, tras ser evacuada en helicóptero. Tras el desconcierto y la investigación sobre las causas del accidente, la grabación de 'Rust' fue provisionalmente suspendida, si bien hay grandes probabilidades de que nunca se retome y el proyecto quede definitivamente cancelado.

18- Marta Ortega, la nueva 'Zarina' de Inditex

El pasado 30 de noviembre, la compañía Inditex hacía oficial el nombramiento de Marta Ortega como nueva presidenta de la empresa con efectos del 1 de abril de 2022, en sustitución de Pablo Isla, que desempeñaba este cargo desde 2011. La hija del fundador de la compañía, Amancio Ortega, culminará de este modo un relevo generacional prolongado durante más de una década, en la empresa textil española con mayor presencia internacional. La empresa argumentó que el momento era el idoneo para el cambio debido a que se han conseguido alcanzar ya los niveles de actividad prepandemia tras "aprovechar al máximo las ventajas de la transformación estratégica sostenible" impulsada durante los últimos años. La futura presidenta del grupo aseguró sentirse "enormemente ilusionada" por el proyecto de futuro, prometiendo "mirar al futuro, aprendiendo del pasado", con el fin de "desarrollar el legado" de su progenitor.

19- La despedida de Merkel

El fin de una era en Alemania. Después de 16 años ocupando la cancillería, Angela Merkel se despidió en este 2021 del cargo de máxima responsabilidad del país. En total, más de una década y media comandando a la 'locomotora' económica de Europa, solidificando las relaciones con el resto de estados de la UE y del mundo, y siendo, en líneas generales, observada como una de las líderes con más fuerza en el siempre complejo mundo de las relaciones internacionales. El adiós fue planificado, anunciado con tiempo y tratando de allanar el camino a su sucesor durante meses. Sin embargo, las disputas internas de la coalición CDU/CSU hicieron llegar a las elecciones con grandes sombras de duda sobre el designado, Armin Laschet. Las urnas dictaron sentencia. Los ciudadanos dieron su respaldo al partido socialdemócrata y Olaf Scholz se convirtió en el nuevo canciller el 8 de diciembre, con el apoyo de los Verdes y los Liberales, en la denominada 'coalición semáforo'.

20- Verstappen acaba con la tiranía de Mercedes

Uno de los Mundiales de Fórmula 1 más emocionantes de la historia y un desenlace que se recordará durante mucho tiempo por parte de los amantes del motor. Por un lado, el último campeón, Lewis Hamilton, el piloto más laureado de todos los tiempos (con permiso de Michael Schumacher) y su Mercedes, imbatible durante los seis últimos años. Por otro, el aspirante, Max Verstappen, uno de los talentos más precoces y atrevidos nunca vistos en el automovilismo mundial. El escenario era casi perfecto y todo cobró aún más emoción cuando el de Red Bull logró, mediado el campeonato, una importante ventaja en la clasificación. Pero Hamilton no se rindió. Quería su séptimo título. A falta de cinco carreras dio un puñetazo sobre la mesa y ganó una, dos, tres y cuatro consecutivas, hasta igualar el Mundial. Todo se decidiría en Abu Dabi con ambos pilotos empatados. El que mejor quedase, se lo llevaba. Sin embargo, aún faltaba el último y más imprevisible golpe de timón. Hamilton dominó toda la carrera. Tuvo el título en su mano. Y en las últimas vueltas... 'Safety car', pelotón agrupado, se relanza a una sola vuelta... y adelantamiento triunfal de Verstappen que provocó el delirio en el box de la marca energética. Los nuevos propietarios del 'Gran Circo' querían espectáculo. Sin duda, eso lo consiguieron.

21- Recuperación económica... e inflación

La crisis del coronavirus provocó un súbito frenazo a todas las economías del planeta, y la española no podía ser menos. En 2020 se desencadenó una tormenta de indicadores negativos cuya salida era imprescindible tomar como prioridad. El primer paso fue la aprobación de los fondos europeos, de los que España recibirá unos 140.000 millones de euros en total. El dinero ha comenzado este año a llegar a cuentagotas, y su promesa sirvió además para dar confianza a la economía continental. Mientras tanto, el empleo comenzaba una progresiva y sostenida recuperación. Si antes de la pandemia el país se encontraba cerca de bajar de los tres millones de desempleados y con el mazazo de la Covid-19 se superaron los cuatro millones (más los 3,5 millones que llegaron a estar en ERTE con la paralización de la actividad), a finales de este 2021 ya se roza de nuevo la cifra de tres millones de parados, con el objetivo de tocar a muy corto plazo cifras inéditas desde antes de la crisis de 2008. Y los expedientes de regulación temporal de empleo se han visto reducidos a poco más de 150.000. Además, la economía nacional se prevé que crezca en torno al 4,5% al cierre del año y aproximadamente un punto más durante el año que viene. Son buenos indicadores, pese a que han ido en paralelo a otros que pesan en el bolsillo de los ciudadanos, como la creciente inflación, que llegó a tocar en noviembre el 5,6% interanual, en máximos de casi tres décadas. El caso más señalado, el del precio de la luz, que ha vivido una notable escalada a lo largo del año, batiendo récord tras récord hasta superar los 300 euros/MWh el 16 de diciembre. Sin duda, un reto que habrá que controlar para que la recuperación económica continúe mostrando síntomas de solidez.