“Estamos empeñados en que verdaderamente se siga asistiendo a los pacientes en los consultorios locales, pero hay un problema importante de falta de profesionales en la Atención Primaria”. Así justificaba ayer el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, el aplazamiento de la consulta presencial en Monumenta de Sayago que estaba programada para este viernes, 7 de enero.

Como este pueblo, son otros muchos los consultorios rurales que durante las navidades están sufriendo de forma más acusada la consecuencias de la falta de médicos. Los que permanecen en sus puestos se ven desbordados e incapaces de asumir todos los desplazamientos, especialmente en las comarcas más dispersas.

A preguntas de este diario, también respecto a las plazas vacantes que no se cubren, el titular de Sanidad en Castilla y León abundó en que “hay más de 300 plazas en la comunidad que no están cubiertas porque no hay médicos que vayan”. Alejandro Vázquez admitió abiertamente la carencia de profesionales, agravada en estos momentos por el COVID y el periodo vacacional de los médicos que no se cubre con sustituciones.

“Todo eso influye, y más en una situación en la que no hay profesionales disponibles para poder ser contratados. Pero –insistió– el empeño sigue siendo mantener la consulta sanitaria en los consultorios locales”. “El esfuerzo que se realiza es muy importante pero hay categorías profesionales en que es imposible cubrir todas las bajas por que no lo encontramos, lo que obliga a reorganizar la asistencia como primera medida, antes de suprimir descansos y vacaciones al personal”, sentenció.

En esta situación, el contador del consultorio de Monumenta vuelve a estar activo. Tras confirmar los vecinos que el día 7 de enero (primer viernes de mes) no acudirá el médico, la Plataforma por la Sanidad Pública en Sayago ha decidido colocar de nuevo el contador que controla los días con el consultorio cerrado desde que se declaró el estado de alarma, en marzo de 2020.

En total 667 días, menos uno, el único del pasado mes de diciembre que acudieron médica y enfermera a pasar consulta presencial a este pequeño pueblo de la comarca de Sayago. El compromiso de la Consejería de Sanidad de recuperar la consulta en este pueblo una vez al mes, el primer viernes, llevó a retirar el contador. Pero, llegado el mes de enero los profesionales sanitarios no van a acudir dada la drástica limitación de personal, con tan solo tres médicos para toda la comarca, como se informó a un usuario desde el Centro de Salud de Bermillo.

Es la razón de que Monumenta vuelva a ser el símbolo de la situación que viven muchos pueblos.

Los vecinos se resisten a “pelearnos con un teléfono que no se coge”

La sanidad pasa por ser la principal preocupación de los vecinos del medio rural. Y así se transmite también desde la comarca de Aliste, donde la alcaldesa de San Vitero, Vanesa Mezquita, hacía pública una carta a los Reyes Magos con la sanidad como principal petición para sus pueblos. “Queremos, en primer lugar, que nos traigáis el oro de una Sanidad Rural Digna y eso significa muchas cosas, pero, de momento, nos conformamos con que tengamos en todos y cada uno de nuestros pueblos (por pequeño que sea) la visita del médico al menos una vez a la semana sin necesidad de tener que pelearnos con un teléfono que no se nos coge y que, cuando se nos coge nos encontramos con la sorpresa de tener que saber qué número debemos marcar cuando lo único que queremos es que nos vea el médico”.

Reclaman además el incienso de unos gobernantes “cuyo aroma no sea el olor de los que se pelean por un puñado de votos, sino que realmente sea el perfume de aquellos que saben sentarse a dialogar porque le interesa el bien común y no sus intereses particulares”. En tercer lugar, desde la comarca de Aliste se pide la mirra. “Ese ungüento que nos resucite a nosotros mismos de las veces que nos dormimos y no protestamos. Queremos que nos despertéis para que de la rabia por el trato recibido pasemos a la verdadera lucha por la justicia de crear una sanidad rural digna. Si permanecemos unidos conseguiremos lo que nos proponemos”.