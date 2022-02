Una paradoja imposible en la calle más emblemática de Alicante: Aparecen y desaparecen, son las sillas de Schrödinger en el Paseo de la Explanada. La historia empieza así: Una usuaria de Twitter realiza una publicación que se acaba haciendo viral y que ilustra con una fotografía. En ella se puede ver una postal muy habitual: varias personas mayores disfrutan del cálido sol de invierno sentadas en los asientos de madera siempre presentes en la Explanada.

Una idílica imagen a la que le acompaña el siguiente texto: "Toda la vida viviendo en Alicante y sigo sin saber quién pone o recoge las sillas de madera de la Explanada. Nunca he visto a nadie ponerlas o quitarlas, simplemente aparecen". Y es que esas sillas son las claras protagonistas de este misterio.

No son pocos los vecinos y turistas que se han cruzado con estos muebles colocados en plena calle, y, quien más, quién menos, todos se han hecho la misma pregunta que se hace la usuaria @gemasantanac: ¿De dónde salen estas sillas?

Seguro que hay quien ha llegado a pensar que puede ser una costumbre alicantina y que son de uso particular. Y es que entra en la lógica que, cual dominguero armado con su sombrilla al hombro, cualquier vecino pueda bajarse su asiento para buscar el calor de los rayos del sol en invierno o la agradable 'frescoreta' en los crepúsculos del verano.

Pero no es así. Las sillas, aunque asociadas a la imagen que suele lucir la Explanada, no forman parte del arraigo popular. Eso sí, tampoco son muebles con el don de la ubicuidad, capaces de aparecerse y desaparecerse a su antojo. A pesar de que otro usuario de Twitter que dice haber trabajado en el McDonald's de la zona confirma que "aparecen y desaparecen de la nada", lo cierto es que la realidad no está a la altura de las expectativas.

Tampoco es cierta la teoría de @SirLopezM, que desde una perspectiva más verosímil, apunta que "cuenta la leyenda que, cuando te jubilas, el Ayuntamiento te dice dónde las guarda y te da el teléfono del señor que las pone". Pero no, la verdad es mucho más simple.

La periodista de INFORMACIÓN, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, Carolina Pascual se sumó a la lluvia de respuestas que tuvo el tweet original y explicó la situación tal como es: "Todos los días se recogen y se colocan en torno a varias palmeras". Y para quien sueñe con la idea de un ponedor/quitador de sillas mágico, tampoco es así, y es que desde enero de 2021 son competencia de STV, la empresa responsable de los jardines de Alicante.

Pues actualmente la empresa responsable de los jardines... Hasta hace un año, una empresa de inserción laboral que era la concesionaria del servicio.

Los empleados de esta compañía son los encargados de velar por que cada día haya 50 asientos disponibles en la Explanada. Esa cifra es la exigida por parte del Ayuntamiento para que los mayores puedan disfrutar de una tertulia o simplemente de un descanso entre las palmeras del icónico paseo, aunque no siempre ha sido así. Pero ese es ya otro misterio.