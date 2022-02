En la noche del 29 de junio Yamila , una niña marfileña de tan solo cinco años, falleció en el helicóptero que la trasladaba a un hospital de Gran Canaria tras 12 días a la deriva en una patera. Su caso tuvo una repercusión internacional porque sus padres, residentes en Francia, al comprobar que era su hija la fallecida querían venir a España para darle una sepultura digna pero como no tenían papeles temían salir del pañis y, una vez fuera, no los dejaran regresar. Además, la madre estaba embarazada. Hasta el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Yves Le Drian, dijo entonces que intentaría solucionar "de la mejor manera posible" el caso de los padres de Yamila, pero que era complicado jurídicamente. El tiempo ha pasado y el Juzgado de Instrucción número 7 ha ordenado siete meses después dar sepultura al cadáver que, desde entonces, se encuentra en el Instituto de Medicina Legal en Las Palmas. En la orden no consta el nombre de la menor, y pone que no tiene familia: simplemente se llama "cadaver 10, patera 30/30/ 2021".

Beneharo Medina, de la empresa de servicios funerarios MEC, recibió el oficio del Juzgado para enterrar a la pequeña y lo tenía previsto para hoy lunes a las 12.00 en el cementerio de San Lazaro. El juzgado le transmitió al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que le diera sepultura de oficio y su empresa era la encargada de hacerlo. Medina quería grabar un video para mandárselo a los familiares de la niña en Francia pero no tenía la dirección. Cuando fueron a recoger el cuerpo al Instituto de Medicina Legal para llevarlo al cementerio, la directora María José Melián frenó el proceso. Según Melían. aunque no han podido hacer las pruebas de ADN, iba a hablar con los juzgados para que retrasara el entierro porque tiene conocimiento de que la madre pueda trasladarse esta semana para identificar a la pequeña. "Al parecer la madre va a poder venir y esperaremos un poco", precisó hoy. Si finalmente la progenitora viaja a la capital grancanaria le harán las pruebas de ADN, y si se confirma que es su niña decidirá qué hacer con sus restos, lo más probable enterrarla aquí, pero esta vez con nombres y apellidos y con su madre presente. El Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria aceptó este martes suspender el funeral de Yamila para hacer ese último intento por identificar formalmente a la niña localizando a sus padres. La menor fue identificada en su momento por la pariente que la traía a su cargo en la patera, una prima de la madre, como Fatmate Zara, pero a la que los padres llamaban Yamila, que es "hermosa". Desde que alertaron de que esta patera se encontraba a la deriva, unos días después, una madre comenzó a llamar a Caminando Fronteras porque estaba "muy preocupada" ya que se había enterado de que su hija viajaba en la embarcación y seguía desaparecida, explicó entonces la activista Helena Maleno. "Nos llamaba día y noche muy preocupada y sospechábamos que podía ser esta embarcación y le pedimos a la madre que nos facilitara una fotografía e información de la niña para enviarla", relató en esas fechas.. La primera información que recibió la Policía, sin haber interrogado aún a los supervivientes, indicaba que llevaban dos semanas en el océano. El dato provenía de los marineros del Cape Taweelah. El 12 de junio había partido de la localidad de Dajla (antigua Villa Cisneros, en el Sáhara Occidental) una patera con 35 personas a bordo: 16 mujeres, 13 varones y seis niños. Entre estos menores se encontraba la niña, la triste protagonista de otra dramática historia de la letal ruta canaria. Fueron 12 días , los suficientes para sufrir los estragos del hambre y la sed. Sus padres viven en Francia con su otro niño, dos años y la mujer estaba entonces embarazada de nuevo. Pese a llevar tiempo en el país, aún no había podido conseguir los papeles que les hubieran permitido intentar reunirse antes con Yamila por otros cauces. Por eso, Fatmate (Yamila) tuvo que partir a bordo de la patera junto a la prima de la madre, quien sí sobrevivió al viaje. El enfermero militar que se desvivió por reanimarla lo describió bien: a pesar de sus cinco años, "parecía una muñeca", dijo, por el grave estado en el que llegó. Canarias, desbordada La llegada de menores migrantes a Canarias en pateras tiene desbordado al Gobierno canario, encargado de su custodia. Iratxe Serrano, directora general de Protección a la Infancia y la Familia, censuró ayer que el Estado no haya contestado a sus tres cartas en las que pide auxilio al resto de comunidades para que sean corresponsables en el cuidado de estos menores porque, ahora mismo, no hay espacio para ellos, sobre todo en la isla de Lanzarote. Cuatro pateras intentan llegar y solo dos lo logran El flujo de embarcaciones hacia las Islas continúa, pero no todas logran alcanzar tierra. Salvamento Marítimo confirma que el domingo fueron dos las pateras que intentaron atravesar la ruta canaria pero no tuvieron éxito. Una patrullera de la Marina Real marroquí rescató una de las embarcaciones, localizada a 135 millas al sur de Gran Canaria, con 53 subsaharianos (32 hombres, 20 mujeres y un menor) y los trasladó a la ciudad de Dajla. Marruecos no comunicó ningún fallecimiento a Salvamento Marítimo aunque en un primer momento la cuenta Alarm Phone de apoyo telefónico a las personas migrantes publicó en Twitter que cuatro ocupantes de esa neumática habían desaparecido en el mar. Helena Maleno, fundadora de la ONG Caminando Fronteras, afirmó el domingo a última hora de la tarde que un total de 245 personas, entre ellas 45 mujeres y un bebé, habían desaparecido en el Atlántico cuando intentaban llegar a Canarias a bordo de cuatro embarcaciones. Hasta ayer a última hora se desconocía más información que la proporcionada por Maleno en Twitter. Desde Salvamento Marítimo aseguran que, además de la patera rescatada por la Marina Real Marroquí, solo recibieron una alerta por la salida de una patera en la zona de Tarfaya con 48 personas que regresó por sus propios medios a la costa de Marruecos. Por otro lado, Salvamento rescató y condujo ayer al muelle de Arguineguín a tres varones adultos de origen magrebí. A última hora de la tarde Salvamar Macondo fue al rescate de otra embarcación a 50 millas al sur de la isla y hasta ese momento se desconocía el número de ocupantes.