No pudo ser. Me refiero a lo de Raquel Martín, la novillera salmantina. Se nos mojó la pólvora. "El toreo es un acto de fe: en el arte, en el juego, en Dios", dejó escrito José Bergamín. Y en Raquel Martín, añado yo. ¡Ya habrá ocasión! Esta misma tarde (ayer para ustedes) más. Más Morante. A poco que viajen ustedes este año, antes o después, acabarán cruzándose con Morante de la Puebla. Lo torea todo. Lo suyo y lo ajeno. Alfonso Rey, el magnífico pintor, me comenta que este año lo hará también en Azpeitia. En Azpeitia, además de hablarse vascuence a cascoporro, se lee Aplausos (en castellano). Tengo reseñados un par de bares azpeitiarras suscritos a tan celebrada revista taurina. Al Deia también. Y al Gara. Y, por supuesto, al Aplausos. Eso no lo tengo visto en Extremadura. En Guipúzcoa, sí. Al menos en Azpeitia. Morante, cuando llegue San Ignacio, toreará en Azpeitia, Guipúzcoa. De momento cuelga de las paredes del Hotel Heredero en los pinceles de Alfonso Rey. No digo que Morante no ponga lo suyo, pero con qué arte lo retrata Alfonso. Cualquier arte requiere inspiración, pero también conocimiento. Sin conocer del toro no pintaría Alfonso como pinta. Si tienen ocasión, pasen por el Hotel Heredero y que les enseñe esa tabla de Joselito, el rey de los toreros. Como no soy de muchas letras solo les diré que son muchos retratos en una sola tabla, que se abre y se cierra, que se ve y se deja de ver, pero siempre José, el más joven de los Gallos.

Son las doce y Olivenza está ya a reventar. Ya sin tregua. En el patio de armas del castillo, Emilio de Justo. Lo de ser torero pasa dentro y fuera del ruedo. Y, a mi entender, carga más atender las obligaciones de fuera: sean homenajes, cenas, charlas, entrevistas, más homenajes, premios y más homenajes. A los taurinos les (nos) encanta respirarles el aire a las figuras. Es parte del tinglado. He dicho obligaciones y no debo andar muy desencaminado. Es obligado. Hoy, sábado, por ejemplo, apenas cuatro horas antes de mecerle los pitones a un toro, resulta “obligado” recibir parabienes, achuchones, homenajes y hasta algún que otro presente, a buen seguro horrible. En una ocasión vi como le regalaban a un torero, en agradecimiento por acudir a un pueblo perdido, como si no tuviera otro quehacer, un plato de loza con el escudo del lugar perforado por un reloj de pila. Tiene su mérito ser Emilio de Justo... Así que, estando esto a reventar, y cediéndole los trastos a matador tan insigne, me voy a buscar soledades allá por la plaza. ¡Qué delicia el coso oliventino en mañana de toros! Entro por la enfermería. Allí Arturo, el guardia civil que fue tantos años delegado gubernativo. Arturo, aún jubilado, sigue siendo el delegado para todos nosotros. Están pasando el rodillo al albero. Uno pasa el rodillo y tres miran. O le orientan, que todo puede ser. En silencio. Y miro. Ya somos cuatro. Y pienso. Tiro por el patio de cuadrillas. La capilla está ya abierta. Entro. Me santiguo. Es un cuartito minúsculo. Oscuro. Un reclinatorio de rojo terciopelo. Casi no me atrevo, no sea que se venga abajo. Frente al reclinatorio, en azulejos portugueses, Cristo. Nazareno. Con su cruz y su misterio. Un altar, poco más de una estantería, con seis estampas. Y dos ramos de flores frescas. Capilla y celda al mismo tiempo. La pequeña pila de mármol que hay a mi izquierda no tiene agua bendita. Ni de la otra. Cosas de cuando la pandemia. Sobre la pila, otro azulejo, feúcho esta vez, con el padrenuestro de los toreros que escribiera Rafael Mingorance. Lo leo despacio. Como se torea. Como se ama. Como se reza… Miro por última vez al Cristo. Salgo. Paseo en soledad. Y en calma. Solo los de las mulillas. Este año los Ortiz, los propietarios del coso, han podado las adelfas. Las adelfas están por donde los tendidos de sombra. Tomo nota. Cuando sean las cinco yo no entraré por allí. Yo tengo abono de sol. Pero ahora que sé que han podado las adelfas puedo pasar, si se tercia, por abonado de sombra. Los mulillas, amarradas a un olivo. Es esta plaza oliventina un coso campero. Más arriba, una carpa para los que quieran comer a pie de tendido. Y un tenderete de esto y lo otro. Saludo a Jesús Ortiz que anda atareado de aquí para allá. Le digo lo de las adelfas, me contesta que habían crecido mucho. Sigo. Ya en silencio. Aprovecho para aliviarme en el mingitorio. Los urinarios, los de caballeros, están a su altura, es decir, según los rectos principios de la gravedad. Últimamente los albañiles obligan a parábolas circenses. A su altura. Aquí todo está donde tiene que estar. Y, al fondo, donde se pierde la vista, los campos oliventinos. Y miro, y derramo los ojos buscando mares de encinas y toros. Mientras me encamino al Maíla pienso en lo de esta tarde. En la estrecha capilla, en los azulejos portugueses, en Arturo, en José Antonio Morante, en Emilio de Justo y en Julián López… y en esas seis estampas, una por toro, que, ahora que atruena la música en la calle, repiten a coro: ¡que Dios reparta suerte!