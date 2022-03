La calle Santa Engracia está cuajada de naranjas. Está de dulce. En arrobo. Los naranjos tienen siempre rumbo torero. Como el sombrero de Pepe Blanco. Ya no hay tipos como Pepe Blanco... Aparco a pie de castillo. Es lo que tiene madrugar. Estoy tan contento que decido tirarle un retrato al vehículo, allí, enmarcado por el arco que se abre a la Plaza de Santa María. Y, en eso, en el tiro de cámara, Ángel, el presidente de la Peña Ferrera de Aceuchal. ¡Qué antruejos se comen Los Cabezones de Aceuchal! ¡Qué buena gente Ángel! ¡Qué buena gente la buena gente del toro! En Olivenza, estos días, se saluda en modo ráfaga. A diestros y siniestros.

Tomo café en el Con 8 Basta. El camarero es atento, pero callado. Claro que no todos los oliventinos van a ser tan locuaces como Celestino Núñez. Me cuenta Celestino no sé qué de unas novilladas en Guadalajara. Celestino, oliventino alegre. Los oliveses, como le oí decir la noche del sábado a un botellonero. Los del botellón y los taurinos son aguas que no se mezclan por efecto de la distinta salinidad. No, no se mezclan, ocupan los mismos espacios, pero son aguas de colores diferentes.

Café y cachuela. Y, luego, la cuesta abajo más torera de Extremadura: la calle Colón. Los de La Filarmónica. Los del Club Taurino de Bilbao. Y Pepe Marchivirito. Pepe, otro ferrerista sin sombra de duda. Y Monago sin cámara. Monago es un gran fotógrafo de lo taurino. Hoy coincidimos los dos en que, cuando se va a los toros con cámara, el festejo lo ve el fotógrafo, no el aficionado. El que sí trajo la cámara fue el doctor Florencio Monje. ¡Y qué cámara!

Colón termina en Marceliano Ortiz. Ni plaza, ni calle. No más, no menos, que el vestíbulo del coso de la calle Juromeña. Por allí el mayoral de Victorino, de negro luto. Y el mandamás del torero extremeño: Joaquín Domínguez. Joaquín se va a quedar con lo suyo y con lo ajeno. El sábado charlaba con Alberto García en un velador del Paseo Grande. Hoy (por ayer) cambia cromos con Rui Bento Vasquez en el callejón de la plaza. Jesús Reynolds, aficionado cabalísimo, se queja de que los toros del sábado, los de Zalduendo, no sirvieron ni para bueyes de las carretas del Rocío. Y acierta. Juan Durán me regala las anillas de sus puros (que son muchos al cabo del año). Manolo Sánchez, el presidente de la Peña Luis Reina de Almendralejo, el libro que acaban de publicar sobre su torero. Y, los de Vitoria, seis botellas de vino. No doy abasto...

Y, por supuesto, Ferrera. Ferrera es Dios. Al menos, Ferrera, como Dios, tiene el poder de invocar la vida y la muerte. Quizá no haya sido su mejor tarde (mañana en este caso), pero ha llenado los tendidos de emociones y los ojos de su padre de lágrimas. Ferrera es capitán de una tropa de toreros. Ferrera le ha brindado un toro a Marceliano Ortiz en la persona de su hijo Jacinto. Un toro de indulto. Hoy, Marceliano, ha vuelto a pisar el albero de su plaza. Y el cielo se ha estremecido. Y estuvo Victorino, el viejo, en el brindis al cielo del indulto. Se oyeron, en la plaza abarrotada, los trinos de los pajarillos porque hubo toro y torero. Porque hubo algo que nos llevó, con ellos, a los cielos. La vida y la muerte. Nada resume mejor el festejo que la sonrisa, limpia y franca, de Javier Valdeoro cuando sacaba a hombros a su matador.

Luego cuatro pasos y al Maíla. Junto a mí, unos señores de Galapagar. Bueno, de Galapagar, de Brunete, de Villaviciosa y de Madrid. Vienen a ver a Morante. Saben de toros. Hablamos de la despedida de Esplá. De los seis toros aquellos de Joselito. De Fandiño. Y de Francia. Menos mal que nos queda Francia. El que se dirigió a mí dice llamarse Miguel Ángel Lorente, le pregunto si tiene permiso de su mujer, y con permiso de su señora, le cito. Me comen de cine (los cuatro). El sábado en esa misma mesa comió Ramón Calderón. Simpático Don Ramón, pero se dejó escapar una merluza de pincho que estaba para firmarle un contrato por veinte temporadas. Yo, después de lo de esta muy celestial mañana de domingo, después del arroz de ibéricos y de la pierna de cordero con puré de manzana estoy para volver a vivir. O sea, para una siesta.

Termina la feria. En la memoria los idos. Termino yo también. Digo lo que en su día escribiera otro vasco, Gabriel Celaya, «si embiste la muerte, yo la toreo». Y rezo: “Padre Nuestro de las ferias, de la bulla y la jarana, del sol y de la sombra, danos fiesta y pon en ella el pan nuestro de cada día”. Escrito en el Maíla a mayor gloria de Olivenza.