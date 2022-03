La lucha por la igualdad entre mujeres y hombres se remonta al siglo XIX, y se prolonga en el tiempo. Esta contienda se libra en el día a día y de múltiples maneras: en el trabajo, con el lenguaje, en los colegios, en el cine, en la literatura, en la política… En cada ámbito de la sociedad el combate permanece y no concluirá hasta que esa simetría se consolide y posea la robustez suficiente para festejar su defunción por innecesaria.

A lo largo de la historia y del presente, algunas mujeres encabezaron esta batalla y dejaron un poso a través de sus palabras. Algunas de ellas son:

"Una persona feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y la plena humanidad en mujeres y hombres". Gloria Steinem (EEUU, 25 de marzo de 1934), periodista, escritora, defensora de los derechos de la mujer e icono del feminismo.

"No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar". Angela Davis (Estados Unidos, 26 de enero de 1944), activista política y destacada feminista.

"Teníamos dos opciones: estar calladas y morir o hablar y morir, y decidimos hablar". Malala Yousafzai (estudiante, activista y bloguera pakistaní. Ganó el Premio Nobel de la Paz a los 17 años, en 2014).

"El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente". Simone de Beauvoir (Francia, 1908-1986).Filósofa y escritora existencialista, defensora de los derechos humanos y del feminismo. Simone de Beauvoir es la autora de El segundo sexo, uno de los libros clave de la teoría feminista.

"No hace falta ser antihombre para ser promujer". Jane Balvin. "La activista y humorista estadounidense opina que para defender los derechos de las mujeres no hay por qué ir en contra de los hombres.

"Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles del ser mujer". Flora Tristan (Francia, 1803-1844). Escritora, pensadora socialista y feminista francesa de ascendencia peruana.

"En cuanto se concede a la mujer la igualdad con el hombre, se vuelve superior a él". Margaret Thatcher (Inglaterra, 1925-2013). Política británica que ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990, siendo la persona en ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX y la primera mujer que ocupó este puesto en su país.

"La prueba para saber si puedes hacer un trabajo o no, no debería depender de la organización de tus cromosomas". Bella Abzug (Estados Unidos, 1920-1998). Abogada por los derechos civiles, política, líder del movimiento feminista y activista estadounidense de origen judío. Fue conocida como una figura relevante del ecofeminismo.

"La sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano". Concepción Arenal (España, 1820-1893). Experta en Derecho, pensadora, periodista, poeta y autora dramática española encuadrada en el realismo literario y pionera en el feminismo español. Además, ha sido considerada la precursora del Trabajo Social en España.

"Una mujer, para que se la reconozca como escritora, pintora, investigadora o lo que sea, tiene que hacer veinte veces más que un hombre, tiene que ser una fuera de serie. No hay apenas mujeres reconocidas en ninguna profesión, pero el mundo está lleno de célebres hombres mediocres". Gloria Fuertes (España, 1917-1998). Poeta española incluida en la ‘Generación del 50’, posterior al movimiento literario de la primera generación de posguerra.

"Soy mujer y escribo. Soy plebeya y sé leer. Nací sierva y soy libre. He visto en mi vida cosas maravillosas. He hecho en mi vida cosas maravillosas". Rosa Montero (España, 1951), periodista y escritora española.

"Para combatir el antisemitismo no hace falta ser judío, como tampoco para luchar contra el racismo no hace falta ser negro. Lamentablemente, a veces parece que para combatir la discriminación de la mujer, hace falta ser mujer". Soledad Gallego-Díaz (España, 1951), periodista.