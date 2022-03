El plazo de solicitud de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el curso 2022-2023 comienza 30 de marzo y finaliza el 12 de mayo. Ya publicado en el BOE del sábado 12 de marzo, se adelanta 4 meses la convocatoria de ayudas para estudios universitarios, FP, Bachillerato, Idiomas y alumnos con necesidades especiales. Por primera vez en la historia no se llevará a cabo en verano y los solicitantes sabrán el resultado de concesión de su beca antes de comenzar el curso en septiembre, con el objetivo de reducir la incertidumbre. Cabe recordar que se puede presentar una alegación en un plazo de 10 días hábiles, en caso de haber sido denegada.

Tal y como resalta el Ministerio en la web de becas del Gobierno, se puede solicitar la beca "aunque no sepas lo que vas a estudiar, o incluso aunque no sepas si vas a estudiar o no". Recomiendan poner los estudios que se consideren más probables, con la opción de poder modificarlos "hacia septiembre".

¿Para qué estudios puedes solicitar beca?

Estudios universitarios:

Títulos de grado y máster.

y Curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años (en universidades públicas).

de 25 años (en universidades públicas). Complementos de formación y créditos complementarios para el acceso u obtención del título del máster y grado.

Estudios no universitarios:

Bachillerato.

FP de Grado Básico, Medio y Superior.

de Grado Básico, Medio y Superior. Curso de acceso y de preparación para pruebas de acceso a FP.

a FP. Enseñanzas artísticas : profesionales y superiores.

: profesionales y superiores. Idiomas en Escuelas Oficiales (y a distancia).

en Escuelas Oficiales (y a distancia). Enseñanzas deportivas.

Estudios religiosos superiores.

¿Qué requisitos debes cumplir?

Otra novedad a destacar es que se reduce del 7 al 5 la calificación requerida para solicitar ayudas de másteres no habilitantes. Y en general, se mantiene el 5 de nota de corte. Pero para alumnos de Bachillerato y Formación Profesional, será necesario no repetir curso y aprobar todas las asignaturas excepto una.

Por su parte, y dependiendo de la titulación académica que cursen, los universitarios deben superar un porcentaje exacto de créditos. A continuación, se muestran las diferentes ramas:

Ciencias de la salud: 80%.

Ciencias Sociales y Jurídicas: 90%.

Artes y Humanidades: 90%.

Enseñanzas técnicas: 65%.

Ciencias: 65%.

¿Cuánto dinero puedes recibir?

El presupuesto que destina el Gobierno para el curso 2022-2023 aumenta un 45% respecto a los últimos cinco años. Se estima que casi un millón de estudiantes se beneficiarán de estas ayudas. Concretamente, serán 2.134 millones de euros, distribuidos de la siguiente manera:

Por un lado, la cuantía fija es un importe fijado cada año, al que se puede acceder cumpliendo los requisitos generales, económicos y académicos determinados. Son las siguientes:

La cuantía fija ligada a la renta familiar es de 1.700 euros.

es de 1.700 euros. La cuantía fija ligada a la residencia es de 1.600 euros.

es de 1.600 euros. La cuantía fija por excelencia académica (a partir de un 8 de nota media) varía entre 50 y 125 euros.

(a partir de un 8 de nota media) varía entre 50 y 125 euros. La cuantía fija básica (en caso de no recibir la beca ligada a la renta) es de 300 euros. En FP de G. Básico, 350 euros.

(en caso de no recibir la beca ligada a la renta) es de 300 euros. En FP de G. Básico, 350 euros. Cabe destacar la beca de matrícula para estudiantes universitarios, que se encarga de cubrir el importe de los créditos a los que el estudiante se ha matriculado.

Por otro lado, la cuantía variable resulta del importe que ha sobrado del presupuesto total, una vez se ha repartido la cantidad fija. Como mínimo, se opta a 60 euros, pero depende de la nota media del expendiente del alumno y la renta per cápita familiar.