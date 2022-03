"Jamás imaginé que acabaríamos por ser virales. Pero la verdad es que lo volvería a hacer: es lo más natural entre una madre y su hija. Es nuestro día a día". Se ha convertido en una de las imágenes icónicas de las Fallas 2022: una fallera apareciendo en la plaza de la Virgen durante la Ofrenda dando el pecho a su hija.

Y detrás de la imagen, la historia. Ester Blesa es una fallera de las de toda la vida de la falla José Maestre. Fue fallera mayor infantil en 1992, preseleccionada para la corte de 1999 y fallera mayor en 2000. En algunas ocasiones directiva de la falla y en la vida normal, técnica de operaciones en el Centro de Control Aéreo del Aeropuerto de Manises. Ahora vive entre sorprendida y divertida por ser, tanto ella como la niña, la protagonista de una imagen que ha dado la vuelta al mundo.

La del pasado fin de semana era la primera Ofrenda de su hija África. Y los acontecimienton son como siguen: "estábamos parados en las Torres de Quart, esperando el turno y, de repente, la niña empieza a pedir porque hambre. Aproveché que estábamos esperando y empecé a darle. Confiando poder acabar antes de ponernos en marcha. Y ya sabes cómo son estas cosas: basta que empezara para que nos pusiéramos en marcha". La pequeña merendó "y como se había quedado dormida, intenté quitármela, pero no quiso. Se resistía. Además, pensé que sería peor: a ver cómo me volvía a poner bien el corpiño en pleno desfile. Así que decidí pasar tal como íbamos".

¿Pensaba que generaría tanta expectación? Algo intuía. "Conforme desfilábamos veía que nos hacían muchas fotos. Iba con mi hermano y mi sobrina y me lo decían. "¡A ver si van a acabar sacándonos en la tele!". Donde salieron fue en el objetivo de la cámara del redactor gráfico de Levante-EMV, Germán Caballero. A partir de ahí, la viralización. "De verdad que no es algo premeditado ni buscando notoriedad. Todo lo contrario: con lo bonita que iba, lo que hubiese preferido es que se luciera. Y mira por donde sale de espaldas" asegura Ester recordando divertida lo sucedido. Porque África, de diez meses, debía haber hecho la Ofrenda "en mis brazos todo el tiempo. No quise ir con cochecito". La niña iba ataviada con un faldón hecho con tela de valenciana, de color rosita, con un enorme lazo del mismo color, y una capota en la cabeza.

Cuentan en la falla además que el gesto de Ester apartó del foco a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que iba apenas un par de filas detrás y que es una de las fotos habituales cuando desfila la comisión de José Maestre "El Cid".

Esther y África, camino de la Ofrenda

Pero la historia no había hecho más que empezar. "Al día siguiente es cuando todo se volvió una locura. No hacía más que recibir mensajes, pantallazos...". Y miles de comentario en redes sociales "que no suelo prestar atención" pero que bien puede hacer porque la inmensa mayoría de ellos son elogiosos.

Aquellos que la critican por un presunto deseo de protagonismo no hacen más que recibir contrarréplicas. Desde "sigues en la época de las cavernas. Gracias a esta madre por demostrar al mundo la naturalidad del instinto materno" o "Su bebé le ha indicado justo el momento para el posado: “ahora mamá, dame teta y así salimos en la foto”. La próxima vez que te pregunten a ti cuándo es el momento idóneo para calmar el hambre a un bebé para que no te parezca postureo".

A Ester le gusta sobre todo dejar claro que "esta es nuestra realidad cotidiana". Y le ve como aspecto más positivo que "África va a tener un recuerdo muy bonito como anécdota de lo que fue su primera Ofrenda".