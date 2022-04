La capa parda alistana de honras y respeto lleva más de un siglo en su lucha por abrirse camino y darse a conocer fuera de su cuna y origen. La procedencia de esta prenda es más bien incierta, desde un principio fue una vestimenta de origen monacal, que portaban los monjes del Monasterio de Morerurela, y que fue extendida por ellos por toda la comarca. También hay ciertas bases que sitúan otro punto de origen: el imperio romano. Dicen que las centurias se abrigaban con esta capa, que con el paso de los años se fue afianzando su utilidad añadiendo más elementos de decoro.

La "Criptocapa"

Lo cierto es que la capa parda alistana se reinventa para perdurar en el tiempo y, en este caso, la han adaptado al mundo de las criptomonedas. Una usuaria anuncia la subasta de 21 capas bordadas con el logo del "bitcoin" y otros detalles relacionados con el mundo de las criptomonedas, una prenda de "edición limitada".

La autora, Yonat Vaks, crea esta colección de prendas con el nombre de "La Comunidad de la capa Holdr", buscando, dice, retratar la esencia de las cualidades del Holdr: creyentes decididos, individuos que comparten un ideal común.

Puede que todo esto te suene extraño, ¿Qué es un Holdr?

“Holdear” consiste en practicar HODL con las criptomonedas que posee el propio dueño. HODL es un término muy utilizado en el mundo cripto para describir la acción de comprar y reunir monedas para no gastarlas. Su principal finalidad es esperar a que aumenten su valor, y observar cómo la inversión inicial se revaloriza. En el hilo donde oferta la posibilidad de poder adquirir esta prenda, la autora hace un breve resumen de la historia de la capa parda alistana, señalando su origen y los materiales de las que está hecha.

Los detalles

En la parte lateral se puede apreciar el logo de la moneda virtual y en la trasera la palabra "Holdr", junto a un bordado con lo que parece ser un esquema ponzi.

"HODLRS, los creyentes incondicionales en Bitcoin. Los que conocen Bitcoin pueden cambiar el sistema y el mundo. Una piedra angular en la mitología de Bitcoins y la fuente de inspiración para esta pieza" señala la autora de esta alternativa capa parda alistana.

El trabajo de Yonat Vaks explora la esencia de la humanidad. Cómo el pasado está conectado con el presente y el futuro. La conexión que tenemos con nuestros antepasados. En 2017 descubrió Bitcoin y desde entonces ha estado rescatando y creando obras añadiendo toques personales sobre la moneda virtual.

Los zamoranos no han tardado en darse cuenta de esta "apropiación cultural". Un usuario citaba el tweet referencia mostrando su enfado ante esta "Criptocapa", "Que están usando capas alistanas para vender una estafa piramidal, pero que todavía no me lo creo", detalla el zamorano.