Gloria y dolor para Emilio de Justo

Emilio de Justo no pudo ayer culminar en Las Ventas la gesta que se propuso como ofrenda al toreo, y a una afición -la madrileña- que le tiene como un icono. Pensaba matar seis toros de diferentes ganaderías, que después se vio que eran muy serios de presentación. Nada de buscar ventajas y sí de buscar la verdad. No pudo ser porque Romano, un toro santacolomeño de Pallarés, se le cruzó por el camino y lo mandó a la enfermería, de la que no pudo salir. A posteriori, según el parte médico emitido por el hospital al que fue conducido tras ser reconocido en la plaza, se supo que presentaba fractura de las vértebras cervicales c1 y c2, y fisura de la base del cráneo. Lesiones serias las de Emilio, aunque lo mas tranquilizador era que, tras la voltereta, corrió por sus pies a buscar refugio en un burladero.

Era De Justo el gran protagonista de la tarde. Recibió al primero y único que lidió con verónicas a compás, ganando terreno. Escuchó la primera gran ovación, a tono con esos lances cadenciosos, de insuperable belleza. Ficha del festejo GANADERÍA: Seis toros de diferentes ganaderías: Pallarés, Domingo Hernández, Victorino Martín, Victoriano del Río, Palha y Parladé. Cinqueños todos. Bravucón y muy exigente el primero; noble el segundo; de suave embestida el tercero pero justo de fuerzas; muy bravo y enclasado el cuarto, de nombre Duplicado, al que se le dio la vuelta al ruedo; se movió sin humillar y sin clase el quinto; noble el sexto. Pesos: 553, 523, 538, 556, 568 y 520 kilos. LOS DIESTROS: Emilio de Justo, se anunciaba como único espada, de catafalco y plata. Voltereta y estocada (Oreja en el único que mató). Álvaro de la Calle, primer sobresaliente, de canela y oro: Estocada y cuatro descabellos (palmas); dos pinchazos, casi entera y descabello (silencio tras dos avisos); estocada y dos descabellos; estocada y descabello (vuelta al ruedo tras aviso); media estocada y estocada entera (ovación); estocada que hace hilo, pinchazo y estocada (ovación). PLAZA: Las Ventas. Casi lleno. Segundo sibresaliente Jeremy Banti. Saludaron tras parear al primero José Chacón y Jesús Arruga, y Andres Revuelta tras clavar y José Chacón por la lidia del cuarto. Emilio de Justo pasó a la enfermería tras dar muerte al primero y no pudo continuar la lidia. Era ese un toro un punto regordío pero de buen tranco inicial, galopón en el caballo, en el que apretó. Brindó al cielo, a su padre, y sin más dio comienzo a la faena desde los medios, por naturales, en lo que fue una primera serie muy lograda y con gran conexión con los tendidos. Sin toques o muy suaves, a base de colocación, cuajó una segunda y una tercera tanda por ese pitón izquierdo, intensas y rematadas. El cárdeno era un toro exigente, y eso se acentuó cuando se echó la muleta a la diestra. Mirón el animal, firme el torero, llevaba al astado muy por abajo. Engañó el de Pallares avanzada la faena, pues era bravucón, ya que comenzó a desentenderse del engaño cuando se sintió podido. A pesar de ello, lo sujetó el torero para lograr un final de faena de gran belleza, con dos ayudados por bajo de gran sabor. Había cuajado Emilio de Justo otro toro en Madrid, y entró a matar en la suerte contraria, dando salida al toro hacia las tablas. Se fue tras la espada y el astado no le dejó pasar, le revolcó y cayó el torero sobre la cara. El toro dobló y lo demás ya lo saben. Oreja de mucho peso. Se quedaba el primer subalterno, Álvaro de la Calle, con cinco toros y, dentro de lo poco toreado que está, hay que tocarle las palmas por cómo afrontó la papeleta, y por cómo la resolvió. Es lo mejor que se puede decir de este diestro salmantino, con años ya de alternativa y que luce un concepto clásico del toreo. De Domingo Hernández era el segundo, de bella estampa y más bella cornamenta, acucharado. Fue un buen toro y con él estuvo voluntarioso De la Calle, aunque tal vez le faltó mando al correr la mano. Precioso era el tercero, de Victorino Martín, amplio por delante y bajito, que se quedó corto en el capote, de suave embestida pero justo de fuerzas, y con el que estuvo por encima el torero. El cuarto fue el toro de la tarde, y de muchas tardes. Era un cárdeno de bella estampa, un punto tocado de pitones, de Victoriano del Río. Fue espectacular la lidia de este animal en el caballo, a cargo de Oscar Bernal. Tres veces fue al piquero, galopando desde los medios la última, y Bernal cobró tres puyazos en todo lo alto, con el toro apretando. En los medios y en redondo, Álvaro de la Calle daba sitio al animal, que se le venía y tenía profundidad y celo en su embestida. Acoplado el torero, le corría la mano con limpieza, tandas algo cortas pero bastante hacía el salmantino con estar a tono con un astado de semejante categoría. También al natural, el burel metía la cara con una clase paradigmática. De bella factura el final de faena de rodilla genuflexa. La espada le impidió pasear la oreja y al gran toro, de nombre Duplicado, se le dio la vuelta al ruedo. El quinto, de Palha, fue el garbanzo negro de la buena corrida. Fue un astado que no humillo en el capote, y topaba en la muleta. Se quería quitar el engaño y, aunque se movió, lo hizo sin clase. A portagayola se fue Álvaro de la calle a recibir al sexto, de Parlade. En la faena le corrió la mano con soltura en una faena larga, en la que el torero confirmó ese buen concepto del toreo. Una pena la cogida y las lesiones de De Justo. Así es el toreo, un arte en el que el triunfo y la desgracia a veces se dan la mano.