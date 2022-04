‘Orgullo se escribe con H’ es una campaña puesta en marcha por HONOR y Prensa Ibérica con el objetivo de romper muchos de los estereotipos nacionales y que los ciudadanos tengan la oportunidad de mostrar el amor por su región. Esta acción comenzó preguntando en redes sociales a los lectores asturianos sobre algunos mitos sobre su gastronomía para después continuar desmintiendo tópicos sin fundamento de comunidades de toda España. La respuesta de los lectores está siendo abrumadora, y es que no hay nada mejor que predicar las bondades de algo de lo que sentirse orgulloso.

Desmontando tópicos

Para mostrar al mundo la grandeza de Extremadura, su historia, cultura y belleza de su singular naturaleza, desde El Periódico Extremadura hemos decidido sumarnos a ‘Orgullo se escribe con H’ lanzando desde redes sociales la siguiente proclama: “Extremadura, no podrás ir a todo tren, pero... ¿hay algo bueno?” Las respuestas y el orgullo de sus ciudadanos no se han hecho esperar:

“Yo nací en Extremadura, tierra de Sol y belleza, de naturaleza viva y de gente con nobleza. No nos falta de nada: buena gastronomía, vinos que no envidian nada, dulces que hay que probarlos y que empalagan el alma”, “Es un honor pertenecer y haber nacido en Extremadura, y en su capital Mérida, por tener una historia y una cultura tan amplia, por esos parajes naturales tan impresionantes, y esa gastronomía tan fabulosa... Y tantas y más cosas que sería interminable enumerar” dejan claro estos usuarios. Uno de los puntos que se han recordado con bastante frecuencia es el carácter sociable, cercano y sencillo de sus habitantes: “La bondad de su gente y de su enclave... es un tesoro de valor inconmensurable”, “Extremadura es preciosa, con mucho por descubrir y ver, además los extremeños, que son gente abierta y muy amables” Como era de prever, muchos de los lectores han resaltado la gastronomía y naturaleza de su comunidad: “Los que hemos tenido la suerte de nacer aquí, solo deciros que estamos en un paraíso: naturaleza, arte, gastronomía, agricultura, ganadería y buen clima”, “Tenemos unos quesos, unos jamones, unos vinos que son lo mejor de lo mejor. Es un HONOR vivir en esta tierra, de gente humilde y trabajadora y de corazón noble, que eso vale mucho” confirma esta lectora. “Extremadura es un lugar extraordinario. Pueblos preciosos, sus campos y su rica gastronomía. Hay que venir”

Lo lectores nos dejan claro que Extremadura es la combinación perfecta de patrimonio histórico, gastronomía y parajes naturales. Pero no solo eso, hay muchos más motivos para estar orgullosos de esta magnífica tierra. Y como nadie conoce mejor su comunidad que sus propios ciudadanos, te invitamos, si aún no lo has hecho, a explicarnos por qué #esunHonor ser extremeño. Haz clic aquí y comparte tu opinión sobre la región.

