El buen rollo de juntar a 'El Sueño de Morfeo'.

Buena gente y buen rollo. Más allá de éxitos como el 'Nunca volverá' (2005) o 'Contigo hasta el final' (2013), por citar solo los dos hits que coronan, por ahora, el arranque y los puntos suspensivos de su carrera, los seguidores de la banda asturcanaria 'El Sueño de Morfeo' destacan su calidad humana, su cercanía y esa sensación de proximidad y afecto sincero que siempre dejaron entre los fans y los profesionales que trabajaron con ellos. Así lo están repitiendo desde ayer los primeros fans del trío ante la perspectiva de que vuelvan a tocar juntos en un proyecto solidario.

Es lo que pretende Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este periódico, y Endesa Music Lovers con el apoyo de Islas Canarias en 'El Gran Reto Solidario': acabar de convencer a Raquel del Rosario, Juan Luis Suárez y David Feito de que reúnan a la banda y ofrezcan un concierto solidario a beneficio de los afectados por el volcán de Cumbre Vieja. La campaña ya ha empezado a recibir los primeros apoyos.

Silvia Poyal escribía a través de su cuenta de Instagram que hace falta volver a juntarlos “porque son buenos músicos, porque hacen falta grupos así que transmitan buen rollo, porque son geniales, sencillos y buena gente; porque los quiero volver a ver”. Su testimonio coincide con los aplausos que le dedicaba otra usuaria de esta red social, Yolanda, y con la reflexión que hacen algunos de los miembros de la que fue su banda durante casi diez años.

El gaitero Ricardo Soberado, que también se hacía cargo del 'whistle' con el trío, describe como “una pasada” la experiencia de volver a estar juntos, aunque sea sin tocar. “Hemos pasado muchos años en giras, ya hay algunos que hace tiempo que no nos vemos. Raquel igual son tres años, y solo el hecho de vernos sería genial. Si, además, tocamos, sería doble, porque 'El Sueño de Morfeo' fue una experiencia que no hubiera soñado vivir nunca. Fueron tantas cosas que solo de pensar en la idea de tocar me respingo”. Soberado todavía tiene grabada en la retina lo que supone, más para un gaitero, tocar en el estadio Vicente Calderón para 50.000 personas, y concede que como la banda nunca dijo un adiós, sino un “hasta la vista”, siempre han vivido “con la esperanza de que no muera definitivamente, y que, incluso, no sea ya un concierto, sino que pudiéramos volver a hacer una gira”.

Soberado fue uno de los miembros más antiguos del proyecto, porque David Feito le llamó de los primeros cuando formó 'Xemá', aquella banda de pop y folk que sería el embrión, un par de años más tarde, de 'El Sueño de Morfeo', cuando ya se habían sumado Raquel del Rosario, llegada a Asturias desde su Canarias natal, y Juan Luis Suárez. Fue en ese momento, en 2005, cuando se publicó el disco debut, titulado con el nombre de la banda. Siguió el éxito de 'Nunca volverá' con el apoyo de aparecer en la serie 'Los Serrano' junto a Fran Perea,, con quien llegaron a grabar una versión celta de “1 más 1 son 7”.

En aquel primer trabajo incluía algunas canciones que siguen gozando del apoyo del público, como 'Esta soy yo', cuya letra se reproducía estos días en la cuenta de otra usuaria de Instagram, Paloma González, motivándose tras un poco de ejercicio y con las etiquetas #diaadia #fitness #hoytocabrazo.

Par 'El Gran Reto Solidario' que ahora se ha puesto en marcha con el objetivo de convencer al trío de que se vuelva a juntar y ofrezca un concierto solidario, la etiqueta que se está utilizando es la de #MorfeoDespiertaporLaPalma y se pide a todos sus seguidores que compartan material de este tipo para animar al grupo a regresar a los escenarios y contribuir a la reconstrucción de la isla de La Palma, todavía muy necesitada de ayuda para recuperarse del desastre del volcán.

Poder volver a tocar juntos es una idea que también le seduce mucho al batería que les acompañó siempre, Isra Sánchez. “Me apetecería mucho, y no solo por el trabajo, porque lo que me gustó siempre fue el buen rollo que había en la banda, así que no estaría nada mal”, cuenta. Como su compañero Soberado, es ponerse a pensar otra vez en aquel repertorio y se le vuelve a la cabeza los años de gira y le sabe a poco: “Ya podían decidirse a hacer una gira como las de antaño”, bromea. Pesa también, en las ganas de volver a juntarse, y en eso también comparte reflexión con su colega, la idea de verse las caras todos, incluidos aquellos que llevan más años sin contacto.

Entre las canciones que los seguidores de 'El Sueño de Morfeo' tienen más ganas de volver a escuchar, parece que toda la trayectoria está reflejada. Rox Angela 97 colgaba una foto de un viaje por Cuba y citaba los versos de 'Contigo hasta el final', el tema con el que el trío fue a Eurovisión en 2013. Antes, se suceden otros éxitos como 'Para toda la vida', 'Lo mejor está por llegar', 'Si no estás' (que fue disco de oro) o “Para ti sería”, una colaboración con Nek.

De lograrse esta reunión, sería la primera al completo del grupo después de un acústico online que ofrecieron durante la pandemia y una actuación ocasional en el festival 'Love de Tuentis', en junio de 2019 en Madrid. Por ahora hay ganas y apoyo. Como añadía otra fan de 'El Sueño de Morfeo', Carolina Sánchez, “se os extraña, que volvamos a vernos juntos otra vez”.