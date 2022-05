-Qué es lo que más esta gustando de esta gira?

-Con la energía de la gente. A lo largo de nuestra carrera hemos tenido conciertos muy buenos, delante de miles de personas, pero seguramente nunca habíamos tenido esta percepción de la gente disfrutando tanto como en esta gira. Poder ver las caras de la gente en las salas es mágico: el público canta todas las canciones a voz en grito, de la primera a la última, y nosotros vivimos los conciertos que parece que estemos volando. La energía que se está generando es magnífica.

-¿Cómo está siendo la acogida del nuevo álbum?

-Ha sido un proceso bastante rápido. En los primeros conciertos, las canciones del nuevo álbum recibían menos el calor de la gente. Sin embargo, a medida que han pasado los meses, el público ha empezado a corear canciones como Huesos, Entristecer o Una sensación. Cuando ya tienes un bagaje y canciones que se han convertido en éxitos, compites con eso, pero la gente le está dando una oportunidad al nuevo disco. Que el público quiera música nueva es la mejor noticia.

-¿Tenéis algún ritual antes de los conciertos?

-Media hora antes de que empiece el concierto yo caliento con la guitarra y hago un repaso de todas las letras y Polo ensaya con las maquetas. Pablo simplemente sale y ya, pero es el que más nervioso se pone. Nos chocamos las manos antes de salir al escenario y a disfrutar.

-¿Ha cambiado mucho el funcionamiento de la industria musical en estos siete años de parón?

-Sí que ha cambiado mucho. Hace siete años, el formato físico ya estaba muriendo pero las plataformas de streaming todavía no se habían definido como una línea de consumo clara. Ahora esta es la manera de consumir mayoritaria. Además, se estila seguir lo que el algoritmo dicta, subir una canción cada dos o tres semanas, conseguir más visitas en redes, etc. Nosotros no vamos a entrar en este juego porque entendemos que somos otro tipo de banda. Buscamos hacer un disco que tenga un sentido completo y que identifique el momento de nuestras vidas.

-¿Y a nivel musical?

El género que ocupa la mayor parte del panorama musical y que es mas masivo es todo lo latino. Hay menos espacio para el pop rock. Todo ha cambiado, peor no es ni bueno ni malo. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo nuestro. Nunca nos hemos dejado llevar por las modas y tampoco vamos a hacerlo a estas alturas. Nosotros hemos hecho lo que nos ha hecho sentir bien, lo que nos gusta hacer con absoluta libertad.

-¿Destacarías algún momento de la gira?

La verdad es que quedarse con alguno es complicado. Ha habido conciertos muy especiales, como Barcelona, Sevilla y Valencia. La gira ha superado todas nuestras expectativas porque hacia mucho que no tocábamos en salas, que es donde se cuenta la verdad. En un festival cabe todo, pero cuando vas solo a una sala sabes si la gente viene a verte, si canta tus canciones. En general, está siendo un gran punto de partida de nuestro regreso porque vamos a por más.

-¿Tenéis ya planes de futuro?

-Se están cerrando bastantes festivales y conciertos. La idea es que el 2023 sea el año fuerte de tocar en verano y seguir haciendo conciertos de la gira Diversión. Además, seguramente en primavera del año que viene lanzaremos un disco para conmemorar nuestro 20 aniversario. Y es que se cumplirán dos décadas desde que publicamos nuestro primer disco. Es una cifra especial y creemos que merece la pena hacer algo bonito y que los fans lo puedan disfrutar.