Carles Francino: "La radio no admite trampas, lo que sale de ella es de verdad"

El año pasado, Carles Francino recibió un premio en Plasencia y, este viernes, vuelve a la capital del Jerte para emitir La Ventana de la SER desde el complejo Santa María, de cuatro a ocho de la tarde y con la intención de acercarse y desgranar la exposición sacra de Las Edades del Hombre.

¿Por qué cree necesario estar en Plasencia este año?

Sacar el programa del estudio es una forma de contactar con realidades que no tienen presencia a menudo. Además, es la primera vez que la exposición sale de Castilla y León y en La Ventana damos mucha prioridad a los temas relacionados con la Cultura. Tenemos un patrimonio que hay que proteger y difundir. Vamos a intentar transmitir la pasión por contemplar obras de arte como estas.

¿Quiénes van a participar en el programa?

Vamos a tener al comisario de la exposición, a la consejera de Cultura, a Luis Pastor, que nos va a presentar su disco Extremadura fado, a Isaías Lafuente, a nuestro filósofo...

¿Cuál es la premisa para que un contenido salga en La Ventana?

Que sea una historia interesante. Es un privilegio tener cada día una hoja en blanco delante. Nos interesan las historias con interés humano, cultural, científico y dar cada día cosas distintas y que impacten en nuestra vida. Hay muchas historias dignas de ser contadas. También me gusta rodearme de prescriptores que sean muy buenos en lo suyo.

¿En qué momento se encuentra ahora la radio?

La radio tiene un futuro absolutamente esplendoroso. Las nuevas formas de consumo han aumentado las posibilidades de escucha y, según las encuestas, la radio es el medio con más credibilidad y somos el segundo país del mundo en consumo de radio.

¿Dónde cree que reside el poder de las ondas?

En la verdad. La radio no admite trampas ni disimulos, al impostor se le pilla, es lo que más se parece a la vida en tiempo real, lo que sale de la radio es de verdad. La relación con el oyente es de piel, de sentimientos y eso la hace muy especial.

"Ser ciudadano comporta obligaciones, como no tragarse todo lo que te viene"

¿Cree que hay un desencanto en la sociedad con los medios de comunicación, que piensa que están vendidos a ciertos sectores políticos?

Vivimos un momento muy crítico para el periodismo. Tenemos una parte de culpa, pero apelo a la responsabilidad de los ciudadanos. Hay que hacer un esfuerzo para tratarse de informar bien. Hoy día hay tal cantidad de notas, pseudo información y datos, que es imposible de digerir y se necesita alguien que jerarquice, que discrimine. Tenemos que contar con la confianza del público porque el periodismo está en crisis y, si no lo recuperamos, estamos muertos. Según un informe, un número elevadísimo de gente se informa a través de Twitter, pero ser ciudadano comporta derechos y algunas obligaciones como no tragarse todo lo que te viene, la sociedad tiene que esforzarse por consumir material sano.

¿Qué opina de mensajes como el del exdirector de El País Antonio Caño?

Es un ejemplo de sinceridad que le honra, pero no acabo de entender que un medio de comunicación tenga que poner o quitar presidentes. Tiene derecho a tener una línea editorial, pero no sé hasta qué punto llega el afán de alguien por poner o quitar gente, esa no es nuestra función, te estás convirtiendo en agente activo de algo que no te toca. Yo no me hice periodista para eso, para ser un instrumento de poder.

¿La radio es ideológica?

Depende de cada radio. La SER tiene una línea editorial, pero la radio de trinchera no es mi modelo, es el peor favor que le podemos hacer a este oficio. Vivimos en un mundo de burbujas en el que leemos o escuchamos aquello con lo que estamos de acuerdo y ese modelo es nocivo y no deberíamos contribuir. La radio no es más o menos ideológica que la televisión o la prensa escrita, depende de la responsabilidad de cada uno.

En esta era digital, ¿qué puede aportar la radio?

La radio puede aportar verdad, frescura y ser una plaza donde puedan aparecer todas las voces. Es el medio que puede ser más inclusivo, una ventana abierta a todas las realidades.