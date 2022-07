¿Sabes qué es el PAS? Los accidentes de tráfico son frecuentes, por ello es importante conocer qué hacer en caso de presenciar un siniestro. Ante situaciones extremas es común perder los nervios y uno de los primeros elementos a tener en cuenta es mantener la calma para realizar las labores de auxilio de forma correcta.

El protocolo actual de ayuda ante un suceso de este tipo ha sido denominado por las autoridades como PAS (Proteger-Avisar-Socorrer).

Proteger

Siguiendo las directrices del PAS lo primero es protegerse tanto a sí mismo como a las víctimas del siniestro.

Si has presenciado el accidente desde el interior del vehículo, la primera acción es aparcar si es posible detrás y fuera de la calzada para que no estorbe la llegada de los dispositivos de ayuda o provoque nuevos accidentes.

Asegúrate de apagar tu vehículo, utilizar el freno de manos y encender las luces de emergencias.

Se recomienda el uso de chaleco reflectante en todo momento.

Colocar los triángulos de señalización dependiendo de la vía donde se ha producido el siniestro. Si es de doble sentido a una distancia de 50 metros en ambos sentidos. Si se trata de un solo sentido (autovía) el primero a 50 metros y un segundo a 150 metros mínimo.

Si las circunstancias lo permiten, es importante echar el freno de manos en la/los coches involucrados en el accidente y retirar las llaves. También es de vital importancia evitar focos o causas de ignición, por ende se recomienda no fumar cercano al accidente.

Finalmente en este apartado es de suma importancia no modificar el estado de los vehículos o las victimas a no ser que sea extremadamente necesario pues la vida de una de las partes involucradas corra peligro.

Avisar

Al ser los primeros en el sitio, es indispensable ser eficientes a la hora de contactar los dispositivos de emergencia. Importancia de este acto radica en brindar la información más exacta y concisa posible del lugar del accidente y las condiciones actuales de las víctimas.

De acuerdo con DGT, la información fundamental que se debe ofrecer a los dispositivos de emergencia es:

Localización del accidente (calle, número, punto kilométrico, localidad, si es una vía de doble sentido es preciso informar de la dirección en la que se encuentra el problema…).

Características y número de los vehículos implicados.

Número de heridos y toda aquella información que podamos aportar sobre ellos.

Características especiales del accidente (existen personas atrapadas, existe peligro de caída del vehículo, está implicado un vehículo que transporta mercancías peligrosas, el vehículo ha caído al agua, etc.).

Es conveniente dejar un número de teléfono de contacto.

Cualquier otra información que sea importante para los equipos de emergencia.

Socorrer

Socorrer durante un accidente no se basa solamente en la calidad humana de los testigos, es necesario también poseer y aplicar una serie de conocimientos y técnicas que logren asegurar tanto a las victimas involucradas, como a los buenos samaritanos que prestan asistencia. Las autoridades recomiendan que, si no se sabe qué hacer, lo más recomendable es no hacer nada hasta que lleguen los dispositivos de emergencia.