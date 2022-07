Con más de un millar de casos positivos de viruela del mono, la Comunidad de Madrid, la más afectada por la alerta sanitaria de toda España, pedirá el próximo martes, en la Comisión de Salud Pública, que se reúne ese mismo día, que se avance en la vacunación preexposición del virus, es decir, previa al contacto directo con un infectado, en población con práctica de sexo en grupo con desconocidos y múltiples parejas en el último año. Una idea que le parece "fantástica" al doctor Pablo Ortiz, Jefe de Servicio de Dermatología del madrileño Hospital Universitario 12 de Octubre donde ya han atendido a más de un centenar de pacientes positivos.

La región ha contabilizado, hasta el miércoles, un total de 1.064 casos positivos. Según ha declarado este mismo jueves el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se espera que, en una jornada, se rebase la cifra de 100 nuevos casos. Madrid lleva días quejándose de las pocas dosis de vacunas que está recibiendo. A día de hoy han llegado 900 inyecciones, de las que se han administrado prácticamente todas.

A finales de junio, España recibía las primeras 5.300 dosis de la vacuna, adquiridas por la Unión Europea en una compra conjunta de cerca de 110.000 unidades. Europa ya ha contabilizado hasta el momento 5.949 casos de viruela del mono, de los que 1.256 se han notificado en España, según los datos a 5 de julio del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el informe, publicado este jueves, la mayoría de los casos tienen entre 31 y 40 años (42%) y son hombres (99,6%). La buena noticia: no se ha registrado ninguna muerte ligada a la enfermedad.

Fuentes de la Consejería de Sanidad de Madrid indican a El Periódico de España, medio del mismo Grupo Editorial, Prensa Ibérica, que este diario, que la Comunidad pide que no solo se administre esa vacuna postexposición (que son las recomendaciones actuales), sino que se debe avanzar en la vacunación preexposición en la población con práctica de sexo en grupo con desconocidos y múltiples parejas en el último año. Así lo expondrán en la Comisión de Salud Pública, que, como se ha dicho, se reúne el próximo martes.

"Mejor estar vacunado"

Una petición que considera muy positiva el dermatólogo Pablo Ortiz, quien señala a este diario que los casos que están atendiendo son constantes. "Sería fantástico porque hay gente que ya sabe que se va a exponer y es mejor estar vacunado". "Lo que nos preocupa un poco ahora es qué va a pasar después de estos días con tanta fiesta en la calle", indica el médico en las mismas fechas en las que Madrid celebra su semana del Orgullo.

"Lo que seguimos viendo es contagios por vía de contacto íntimo, la mayoría por relaciones sexuales, pero no necesariamente", dice el médico.

El especialista añade que, cuando vieron a los primeros pacientes, les "preocupaba mucho" el que hubiera una curva de aumento rápido, parecida a la del covid, que indicara una posibilidad de transmisión por vía respiratoria de manera fácil. "Felizmente eso no ha ocurrido. Lo que seguimos viendo es contagios fundamentalmente por vía de contacto íntimo, la mayoría por relaciones sexuales, pero no necesariamente", añade el médico.

En cuanto a los contactos estrechos con los infectados, el Jefe de Servicio de Dermatología del 12 de Octubre, indica que entre sus pacientes, en ese círculo, no se encontraba ningún niño. "Parece que sí hay posibilidad de contagio por contacto con las lesiones, o potencialmente, si una persona se ha secado con la toalla y ha dejado la toalla contaminada, podría contagiarse por esa vía".

Respecto a lo que los médicos tienen dudas es sobre los contagios por vía respiratoria. Sí saben que la "cantidad de virus que hay en nariz es muy escasa en comparación con la que hay en las lesiones de la piel". Sobre las lesiones, el dermatólogo indica que sí están viendo, en algunos, pacientes que algunas sí dejan marcas "parecidas a las que dejan las lesiones de acné profundo".

Los médicos han visto que la "cantidad de virus que hay en nariz es muy escasa en comparación con la que hay en las lesiones de la piel".

El papel de los dermatólogos

Añade el especialista que lo que han aprendido respecto a la enfermedad en estas semanas -el pasado mayo Sanidad y las comunidades activaban la alerta sanitaria por viruela del mono (monkeypox), una enfermedad muy poco frecuente causada por un virus endémico de África central y occidental, tras la detección el 18 de ese mes de ocho casos probables en Madrid- es lo importante que ha sido el papel de los dermatólogos para diagnosticar la dolencia.

"Hemos visto casos de personas que han estado, incluso, confinadas por lesiones que parecían, pero no eran, viruela del mono. Cuando esa persona acababa consiguiendo una cita con el dermatólogo era un problema que no tenía nada que ver. La dermatología ha hecho un buen papel, tanto al principio, diagnosticando los casos, como ayudando a otros compañeros, por ejemplo de Urgencias u otros que no tenían experiencia, que ahora ya lo manejan bien", zanja el médico.