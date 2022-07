La creación del Centro Estatal de Salud Pública se aprobará en este mes de julio, para "mejorar la gestión de las emergencias sanitarias". Así lo ha anunciado el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el arranque del debate del estado de la nación. El dirigente socialista responde así a una antigua reivindicación de los expertos en salud pública. "Una buena noticia" o "algo necesario e imprescindible", señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, estos expertos que, además, consideran que la Comunidad Valenciana -Granada también pidió, a través de Podemos, su ubicación en la ciudad- es una de las autonomías que puede tener más opciones para convertirse en la sede de la institución.

El Gobierno se comprometió en 2021 a la creación de un Centro Estatal de Salud Pública, creado por ley precisamente antes del segundo semestre de este mismo año. Un organismo cuya sede podría estar fuera de Madrid y que, sobre todo, sería fundamental para luchar ante situaciones de emergencia sanitaria como las provocadas por la pandemia de coronavirus.

El papel de este centro será anticiparse a nuevas crisis sanitarias y mejorar la red de vigilancia existente.

El papel de este centro -una histórica reclamación de los expertos en salud pública-, será anticiparse a nuevas crisis sanitarias y mejorar la red de vigilancia existente, ampliarla, e interconectarla con las comunidades autónomas y con los organismos europeos. Entre sus cometidos, el análisis y estudio, la evaluación de políticas e intervenciones públicas, el asesoramiento técnico o la propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y, por supuesto, la coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria.

Una vieja reclamación

En el verano de 2020, meses después del estallido de la pandemia, el Ministerio de Sanidad se comprometió a presentar, en el plazo de un año, las bases de esta futura institución. Pero no fue hasta septiembre de 2021 cuando la ministra Carolina Darias, avanzaba el inicio de la consulta pública del anteproyecto de la Ley de creación del futuro organismo. La intención del Gobierno es que esté creado antes del segundo semestre de 2022, que cuente con "autonomía funcional" y con personal de la más alta capacitación científico-técnica en las distintas áreas y materias.

Según señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y experto en medicina preventiva, la clave está ahora en conocer dónde se ubicará el futuro organismo y quién será su director. En ese sentido, según pudo saber este periódico, en un primer momento, Comunidad Valencia, Extremadura y Asturias fueron, por este orden, las tres comunidades con más opciones para acoger la sede del futuro centro. Pero existen ciudades que también se han postulado. Como Granada que, a través de Podemos, también ha pedido que la Agencia Estatal de Salud Pública se ubique en la ciudad andaluza.

"Me inclino por Comunidad Valenciana. No necesariamente Valencia, la ciudad. Habrá que verlo, pero le da valor el que haya departamentos de salud pública en varias universidades. Porque, en el caso de Granada, he visto poco movimiento y creo que situarla Andalucía no se acaba de ver claro. Lo que sí es, es una oportunidad para aquello que dijo el Gobierno de descentralización de las sedes. No debería ser Madrid", indica el experto.

La dirección del centro, que los expertos apuntaban que podría caer en Fernando Simón, dependería también de la ubicación del organismo.

Sobre la dirección del centro, asegura que "siempre he pensado que Fernando Simón -director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES)- tenía muchos puntos para dirigirlo, pero lo marcará también el lugar donde se ubique. Puede que haya una codirección, con Simón y alguien de una comunidad autónoma".

¿Cómo debe trabajar el centro?

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) es una de las sociedades científicas que, en su momento, elaboró un informe con puntos concretos para facilitar las decisiones sobre cómo debe articularse la nueva entidad. Un documento que también se envió a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y a la Comisión de Sanidad del Senado.

El profesor Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche (Alicante) -que, junto al doctor de la Agencia de Salud Pública de Barcelona Daniel García Abiètar- fue el encargado de coordinar al equipo de una treintena de expertos de diversos ámbitos que redactaron esa propuesta en nombre de SESPAS. El experto apuntaba a comienzos de año a este diario los beneficios de un organismo de ese calibre "haciendo propuestas continuas para mejorar la salud de la población en todos los ámbitos: movilidad, contaminación, consumo de carne o en el que queramos".

Otro de los aspectos que destacaba esta sociedad en su informe es que es oportuno que el organismo se aleje de la centralidad metropolitana. Es decir, que esté fuera de Madrid. "Claro. Es imprescindible por coherencia política. Estamos hablando de España vaciada y no vamos a ir poniendo más instituciones en un sitio donde ya hay muchas. Además, es bueno", apostillaba.

Tras conocer el anuncio realizado por el presidente Sánchez sobre la inminente creación del centro, el profesor se pone al día EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio. Indica que es "una buena noticia porque lo habitual es que las cuestiones de salud pública se vayan dejando cuando ya no aprieta la crisis". Advierte que "tenía ya algún aviso de que saldría pronto, pero no pensé, cuando me dieron la pista, que sería en el curso del debate". En cualquier caso, reitera: es positivo "aunque habrá que ver el contenido y hasta qué punto puede modificarse (la ley) si es necesario en la tramitación".

Independiente del Gobierno

Joan Carles March, por su parte, considera que el dar un nuevo impulso a la creación del organismo, es positivo. "Me alegra. Es algo necesario e imprescindible, sobre todo por el hecho de que estamos aún en pandemia. Además, de impulsar el desarrollo de un ámbito, el de la salud pública, que necesita apoyo" añade este experto como, señala, se puso en evidencia en la crisis sanitaria. Remarca, eso sí, en la línea de lo que en su día defendió SESPAS, que lo mejor sería que en lugar de centro, fuera una Agencia Estatal de Salud Pública.

"Básicamente, para ayudarle a tener más independencia con respecto al Gobierno. También el hecho de ser más administración y menos agencia te pone más cortapisas al desarrollo legal o de mecanismos que permitan una mayor flexibilidad", precisa. Una visión que, por cierto, siempre ha compartido el PP. Sobre los plazos en los que el centro podría abrir sus puertas -si su aprobación es en julio- Joan Carles March indica que ya "se iría a septiembre".