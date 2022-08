La transformación digital está ya alcance de todos. No hay excusas para dar este gran salto que toda empresa, grande o pequeña necesita. Todo el escenario ha cambiado tras la covid-19 y no son pocas las empresas que han acelerado su inmersión en el mercado online para seguir trabajando. Para impulsar y profundizar en la transformación digital de pymes y autónomos, el Gobierno de España ha puesto en marcha el programa de ayudas Kit Digital financiado por los fondos europeos Next Generation y dotado con más de 3.000 millones de euros. Es una oportunidad para crecer e innovar que ningún joven emprendedor debe pasar de largo.

Estas subvenciones son ofrecidas a través de agentes digitalizadores habilitados por el Estado como Recursos en la Red S.L.U, la empresa tecnológica de El Periódico Extremadura que proporciona diferentes soluciones digitales a las empresas y las acompaña en todo el proceso de modernización. Con estas ayudas se quiere mejorar la competitividad, optimizar recursos y aumentar los beneficios y rentabilidad de más de un millón de pymes y autónomos en todo el territorio nacional. ¿Cómo nos puede ayudar el Kit digital? Esta iniciativa cuenta con la garantía de la financiación de los fondos “Next Generation UE”, este programa se integra en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. Ha llegado el momento de impulsar la digitalización del tejido empresarial del país de la mano de ayudas públicas del Gobierno de la nación. A través de la implantación subvencionada de soluciones digitales disponibles en el mercado, se espera obtener un avance significativo en el nivel de madurez digital de España. ¿A quién va dirigido el Kit digital? Principalmente los destinatarios de estas ayudas son pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos, sin ninguna limitación en cuanto a la tipología del negocio. Las empresas de menos de 10 trabajadores y los autónomos podrán pedir estos "bonos digitales", de entre 2.000 y 6.000 euros, para contratar soluciones tecnológicas a través de los agentes digitalizadores y optimizar con ellos sus negocios. Los fondos a los que se puede optar dependen del tamaño de la empresa o de la condición de autónomo: Pequeñas empresas o microempresas de 3 a 9 empleados: 6.000 EUR

Pequeñas empresas o microempresas de 1 a 2 empleados y personas en situación de autoempleo: 2.000 EUR ¿Qué requisitos debo cumplir para solicitar el Kit digital? Comprueba estas condiciones para poder acceder a las subvenciones del programa: Ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo.

Cumplir los límites financieros y efectivos que definen las categorías de empresas.

Estar en situación de alta y tener la antigüedad mínima que se establece por convocatoria.

No tener consideración de empresa en crisis.

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

No superar el límite de ayudas ‘minimis’ (de pequeña cuantía). ¿Qué soluciones digitales ofrece Recursos en la Red S.L.U. para tu negocio? Como agente digitalizador, Recursos en la Red S.L.U ayuda a las pymes y autónomos a crecer y hacer evolucionar sus negocios implementando soluciones digitales. ¿Cómo pedir el bono Kit digital? Para ser beneficiario del bono Kit digital no hacen falta complicados trámites. Si cumples con las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria de la ayuda del Kit Digital, podrás disponer de un bono que te permitirá acceder fácilmente a las soluciones de digitalización a través de Recursos en la Red S.L.U. -Inscribe tu negocio en Acelera pyme y completa el test de diagnóstico digital. -Consulta la información disponible de las soluciones de digitalización que pondrá a tu disposición el programa Kit Digital. -Elige las soluciones tecnológicas que más te interesen y accede a los trámites para solicitar tu bono Kit Digital. -Selecciona a Recursos en la Red S.L.U. en el catálogo como tu agente digitalizador. Si quieres que tu negocio sea más competitivo, contacta ahora con Recursos en la Red S.L.U y consigue ya tu Kit digital.