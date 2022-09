Llega septiembre y con él el retorno a la rutina. Los niños al cole, los universitarios a la universidad y los adultos al trabajo. Con este regreso a la normalidad, el ánimo también invita a cambio meteorológico. Queremos dejar atrás el calor, excesivo este año, recuperar el fresco y la tan deseada y necesitada lluvia. Por ello, la pregunta más insistente es ¿cuándo lloverá en Extremadura?. Bucear por internet no ayuda a encontrar respuestas y las previsiones meteorológicas no van más allá de 14 días, con escasa fiabilidad, y que no auguran lluvias inmediatamente; sí nubosidad y bajada de temperaturas; pero agua, ni gota o muy poca.

El ‘cabañuelo’ de Tentudía: Juan Luis Fernández augura lluvias para el próximo otoño Métodos tradicionales Por ello, muchos recurren a métodos tradicionales como las cabañuelas, cuyo ciclo de estudio abarca entre el 1 y 24 de agosto. Observando los fenómenos meteorológicos de esos días, se determina el pronóstico del tiempo para el resto de año. La fórmula para calcular las cabañuelas consiste en anotar los fenómenos ocurridos entre el 1 y el 24 de agosto. Así, las anotaciones del 1 y el 24 indicarán el tiempo previsto para agosto; el 2 y el 23, para septiembre; el 3 y el 22, para octubre; el 4 y el 21, para noviembre; el 5 y el 20 de agosto, para diciembre. Vídeo: Jorge Rey, el joven que predijo Filomena, anuncia la llegada de una nueva DANA Para conocer, según este antiguo método, la previsión del tiempo de enero, habría que fijarse en los días 6 y 19 de agosto; en el 7 y el 18 para conocer febrero; el 8 y el 17 para marzo; el 9 y el 16 para abril; el 10 y el 15 para mayo; el 11 y el 14 para junio; y el 12 y el 12 de agosto se corresponderán con julio. Si lo de las cabañuelas te resulta complicado (o poco fiable) y, además, no ha contado con la precaución de anotar lo ocurrió entre el 1 y 24 de agosto, te aconsejamos que recurras a los hombres del tiempo de la web día a día. No obstante, esta es la previsión meteorológica para este mes de septiembre: El tiempo en Extremadura en septiembre 2022 cuenta con unas de temperaturas bajas 17°C y altas de 29°C. Es la temperatura perfecta para explorar Extremadura sin sentir ni mucho calor ni mucho frío. Puedes esperar de 3 a 8 días de lluvia en Extremadura durante el mes. Otra opción puede ser el calendario Zaragozano, una publicación anual española que incluye una predicción meteorológica-astronómica no científica del tiempo para un año. El contenido del pequeño calendario viene indicado por el siguiente subtítulo: "Juicio universal meteorológico, calendario con los pronósticos del tiempo, santoral completo y ferias y mercados de España".