Elon Musk tiene sueños magnánimos y uno de ellos es crear una constelación de satélites que brinden un servicio de internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo coste. Para ello, creó el proyecto Starlink y desde el 2019 ha lanzado más de 2.500 vehículos especiales desde los cohetes de SpaceX, la empresa aeroespacial del magnate. Muchas personas los confunden con ovnis, pero nada más lejos de la realidad: es el 'tren de luces' de Musk y este fin de semana se podrá ver desde Barcelona. Te decimos las mejores horas en las que podrás disfrutar de este fenómeno.

El último lanzamiento de estos satélites artificiales se produjo el domingo por la noche desde la Base de la Fuerza Espacial estadounidense en Cabo Cañaveral, Florida. A bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX, que ya es la séptima vez que sale al espacio con la misión Starlink, iban 51 satélites.

Una vez lanzados, los aparatos se dirigen hacia su órbita formando lo que parece una hilera de estrellas. Este fenómeno suele recibir el nombre de 'tren de estrellas' o 'tren de satélites' y la última vez que se vio uno desde la península ibérica fue en mayo de 2021. El pasado mes de enero, uno de los miles de satélites se desintegró sobre España en una espectacular bola de fuego.

Pequeños, pero reflectantes

Los satélites de Starlink son visibles desde la Tierra porque, pese a su tamaño relativamente pequeño tamaño (miden siete metros y pesan 1.250 kilos), reflejan mucha luz solar. Estos reflejos solo se aprecian por el ojo humano en dos franjas horarias muy concretas: durante los atardeceres y amaneceres, cuando el cielo está oscuro, pero la luz del sol ya alcanza los vehículos.

Si todo va bien, este domingo y el lunes se producirán dos lanzamientos más. Como se dejan ver en fila india, no es de locos pensar en algo extraterrestre. Así lo han hecho saber diferentes usuarios en las redes sociales. Otros los han asociado a los disparos de las naves espaciales de las películas 'Star Wars' y 'Star Trek'. A diferencia de la película 'Don't Look Up', te invitamos a mirar hacia arriba y a apreciar este fenómeno.

Cuándo y hacia dónde mirar

Según la web Fndstarlink.com, las mejores oportunidades para ver el fenómeno desde Barcelona, si el cielo está despejado, serán este viernes a las 21.32 horas y durante cinco minutos. Los aficionados a la astronomía tendrán que mirar desde el suroeste hacia sur. Este sábado también podrán observarlo durante otros cinco minutos. Será a partir de las 21.46 horas, pero de suroeste a noroeste.

El 'tren de luces' no se dejará ver el domingo. En cambio, el lunes a las 20.44 horas, mirando de suroeste a noreste, quizá se vea durante cinco minutos y solo con un brillo tenue.