La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado en el pleno del Congreso de los Diputados, a una pregunta formulada por el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Guillermo Díaz, que se va a mantener la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los transportes públicos hasta que los expertos digan lo contrario.

Y es que, tal y como ha recordado la ministra, todas las medidas llevadas a cabo durante la pandemia del coronavirus se han aprobado a propuesta de las personas "expertas" que han asesorado, y asesoran, al Ministerio y a las comunidades autónomas. "Estamos en una situación epidemiológica buena por la gestión realizada por el Gobierno junto a las comunidades autónomas. En toda la pandemia ha sido clave la propuesta de las personas expertas y todas las medias han contado con el consenso y se han aprobado desde la cogobernanza", ha aseverado Darias.

En este sentido, la ministra ha recordado que actualmente el uso de las mascarillas es obligado en los transportes públicos por la "alta concentración de personas en espacios muy reducidos y sin la ventilación adecuada". "Pedimos que se sume a lo que los expertos, que han sido claves a lo largo de la pandemia, dicen y no se atribuyan méritos que no le corresponden", ha dicho Darias al diputado de Ciudadanos.

Y es que, durante su intervención Díaz ha comentado que fue su partido el que "convenció" al Gobierno para quitar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en la calle y en espacios cerrados, y le ha recordado que países como Portugal, Francia, Bélgica, Dinamarca o Reino Unido, entre otros, ya no obligan a llevarlas en los transportes públicos y "no ha pasado nada malo". "Imponer una medida no necesaria hace ya mucho más daño que el que evita y el covid-19 ya es leve en la mayoría de los casos", ha enfatizado Díaz en la Cámara Baja, a lo que la ministra ha insistido en que la gestión de la pandemia seguirá realizándose en base a lo que recomienden los expertos, motivo por el cual España ha recibido el reconocimiento de la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS).