La muerte de la reina Isabel II de Inglaterra el pasado 8 de septiembre conmocionó a millones de personas alrededor del mundo. A sus 96 años, Elizabeth Alexandra Mary falleció después de 70 años de reinado, cuyo lugar pasa a ocupar su hijo, Carlos de Inglaterra, con 73 años. Algo que no ha pillado de sorpresa a muchos debido a la longevidad de la reina, sin embargo, hay algo relacionado con esta situación que sí supuso una gran sorpresa.

El pasado 7 de junio, una cuenta de Twitter registrada como @Logan_Smith526 publicó un tweet sin repercusión alguna. Concretamente, a las 19.36, escribió lo siguiente: "La reina Isabell II morirá el 8 de septiembre". Y así sucedió. El día del trágico suceso miles de usuarios encontraron dicho tweet y se sorprendieron ante el macabro acierto. Se trataba de una cuenta creada el año pasado, bajo el nombre de Logan Smith y con una foto de perfil de una persona irreconocible.

En ese momento, la cuenta se suspendió, o eso creyeron algunos, incluso el portal 'The Mirror'. A día de hoy, sigue activa aunque no se publican tweets y la imagen de perfil es un fondo negro. Pero lo más destacado es su biografía: "The actual account that predicted the queens death. Never suspended or investigated" ("La cuenta real que predijo la muerte de la reina. Nunca suspendida o investigada").

Aquí no acaba a historia. El tweet original contenía más información, aún más futura, que auguraba otro acontecimiento histórico en la corona británica: "El rey Carlos morirá el 28 de marzo de 2026". ¿Es todo una enorme coincidencia o hay algo más allá que se escapa de nuestro alcance?

Cabe destacar que antes de la eliminación del tweet, muchos usuarios tomaron captura de ello. Se puede observar que el tweet fue publicado desde un iPhone y que, el 8 de septiembre, estalló en miles de respuestas, citados e interacciones.