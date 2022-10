2022 está siendo consumido por diversos problemas sociales y económicos, entre ellos, una crisis energética derivada del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. A causa de ello, muchos gobiernos han comenzado a adoptar medidas para ahorrar energía. Hay diferentes formas de ahorrar energía en nuestros hogares, sin embargo, mucha se desperdicia por la noche, especialmente en las tiendas, centros de ocio y establecimientos cerrados que dejan la luz encendida siempre.

Esta es la razón que ha generado un nuevo movimiento social en las calles de París, protagonizado por jóvenes activistas que se han viralizado en redes sociales, algo de lo que The New York Times se ha hecho eco y lo titula así: "As an energy crisis looms, nimble young activists are using superhero-like moves to switch off wasteful lights that stores leave on all night." ("En el inicio de una crisis energética, jóvenes activistas realizan movimientos superheroicos para apagar las luces derrochadoras que dejan las tiendas encendidas toda la noche")

En el vídeo publicado, se puede ver a varios ciudadanos haciendo parkour para escalar y saltar a las fachadas en la calle con el objetivo de tocar los interruptores de determinados establecimientos y apagar las luces. A este movimiento ya se le conoce como "Lights Off" ("Luces fuera") y miles de personas se han sumado a él.

As an energy crisis looms, young activists in Paris are using superhero-like Parkour moves to switch off wasteful lights that stores leave on all night. https://t.co/LMnTtdvi7d pic.twitter.com/IlEi1UDiIw — The New York Times (@nytimes) 13 de octubre de 2022

Y a pesar de que en París, denominada la ciudad de la luz, hay muchos monumentos que apagan sus focos antes de hora, estos jóvenes focalizan su actividad en los letreros de tiendas como barberías.

El tuit compartido por 'The New York Times' se ha viralizado también en Twitter: ha sido retuiteado por más de 2.000 personas y ya son más de 11.000 'likes' los que acumula.