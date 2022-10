A partir del próximo lunes, lo más probable es que una notificación llegue a tu móvil acompañada de un pitido agudo y una vibración. Los extremeños lo recibirán el jueves, día 27 de octubre, pero no te asustes, todo forma parte de una prueba obligatoria. El Ministerio del Interior mandará a numerosos móviles mensajes de alertas de seguridad en pruebas para ensayar el funcionamiento del protocolo ES-Alert, un sistema de aviso rápido de emergencias o catástrofes inminentes.

Es más, en la pantallas saltará un mensaje de prueba que aclara rápidamente que se trata de un ensayo y que no hay que hacer nada porque no hay peligro, pero hasta que el usuario no confirme que lo ha leído, no desaparecerá de la pantalla y el pitido continuará. Los primeros teléfonos a los que llegue serán residentes en Cantabria, Andalucía y Asturias y el experimento se prolongará hasta el 16 de noviembre.

El sistema ES-Alert fue desplegado el pasado 21 de junio y es fruto de la colaboración entre los ministerios del Interior y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y ha sido financiado con fondos de recuperación y resiliencia. Se trata de un sistema también conocido como 112 inverso.

Todo consiste en una prueba para asegurar que funciona adecuadamente. De esta manera, demuestra que las autoridades de Protección Civil pueden enviar mensajes de alerta generalizados e inmediatos a los teléfonos móviles localizados en caso de catástrofes como tsunamis, riadas, erupciones volcánicas...

Estamos haciendo pruebas reales del sistema de alertas desde los ☎️1️⃣1️⃣2️⃣ a teléfonos móviles.



ES-Alert es una herramienta del Sistema Nacional de @proteccioncivil pic.twitter.com/QxoNTIxLdK — DG Protección Civil y Emergencias. España (@proteccioncivil) 21 de octubre de 2022

Fechas para el resto de España