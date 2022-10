Desde el pasado lunes, comenzaron a llegar notificaciones a los móvil de diferentes ciudadanos españoles en las que sonaba un pitido agudo acompañado de una vibración. Los extremeños lo recibirán en sus móviles el jueves, día 27 de octubre, pero no te asustes, todo forma parte de una prueba obligatoria.

Según han explicado la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a través de su web oficial, son pruebas para comprobar el funcionamiento del sistema ES-Alert, que es un protocolo conocido también como el 112 inverso, y que se desplegó en toda España el pasado 21 de junio. Así, el Ministerio del Interior mandará a numerosos móviles mensajes de alertas de seguridad para probar el sistema de aviso rápido en caso de emergencias o catástrofes inminentes.

En la pantallas saltará un mensaje de prueba que aclara rápidamente que se trata de un ensayo y que no hay que hacer nada porque no hay peligro, pero hasta que el usuario no confirme que lo ha leído, no desaparecerá de la pantalla y el pitido continuará. Los primeros teléfonos a los que llegó fueron de los residentes en Cantabria, Andalucía y Asturias y el experimento se prolongará hasta el 16 de noviembre.

¿En qué zonas de Extremadura?

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura probará este jueves la alerta en las localidades de Mérida y en el entorno de Logrosán, concretamente, la planta solar térmica Solaben de Logrosán, lo que supone unos 20 kilómetros de radio. Así, se incluirán avisos a las localidades próximas de Cañamero, Valdecaballeros, Casas de Don Pedro, Navalvillar de Pela, y también las pedanías de Obando y Vegas Altas.

Entre las 11:45 y 12:15 horas se recibirá en los dispositivos móviles el siguiente mensaje: "Prueba de activacion de alertas masivas desde el 112 Extremadura. No responda a este mensaje. No llame al 112. Es un aviso de prueba del nuevo sistema español de avisos de emergencias a través de redes de telefonía móvil. Gracias por su colaboración. Una vez leído el mensaje pulse 'Aceptar' para eliminarlo de la pantalla".

Mirar si la opción está activada

Sin embargo, cada móvil tiene una opción para activar o desactivar la posibilidad de recibir estas alertas. Recomendamos tenerlo activado puesto que es algo importante en caso de emergencia. Hay muchos móviles en los que no viene activado por defecto, por lo que es primordial hacerlo manualmente.

iOS

Para comprobar estas alertas en iOS, tienes que entrar en el apartado de Notificaciones de los ajustes, y activar la opción de Pre-Alertas de Protección Civil que tienes abajo del todo.

Android

Para comprobar estas alertas en Android, tienes que ir a los ajustes y entrar en el apartado de Seguridad y emergencias. Aquí dentro, puedes pulsar en la opción de Alertas de emergencia inalámbricas para acceder a la pantalla en la que deberías tener activada la opción de "Permitir alertas".

De hecho, en Android puedes configurar por separado varios tipos de alertas cada uno con una finalidad diferente.

Alertas AMBER : Se trata de alertas sobre menores secuestrados. Donde más se usa es en EEUU, pero también está disponible en países como España.

: Se trata de alertas sobre menores secuestrados. Donde más se usa es en EEUU, pero también está disponible en países como España. Amenazas extremas : El aviso de alertas para situaciones realmente extremas, como pueden ser desastres naturales como terremotos, huracanes y volcanes, pero también otros como bombas nucleares.

: El aviso de alertas para situaciones realmente extremas, como pueden ser desastres naturales como terremotos, huracanes y volcanes, pero también otros como bombas nucleares. Amenazas graves : Un nivel un poco más bajo de alertas, y que además de poder darse en los casos anteriores, por su naturaleza tengan un posible menor impacto o que nos vayan a afectar un poco menos.

: Un nivel un poco más bajo de alertas, y que además de poder darse en los casos anteriores, por su naturaleza tengan un posible menor impacto o que nos vayan a afectar un poco menos. Alertas de prueba: Son alertas de prueba como la que vamos a recibir estos días, y con las que las autoridades comprueban que toda la tecnología y el sistema funcionan correctamente.

Fechas para el resto de España