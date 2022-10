«Soy simplemente un cuidador. No necesito ser merecedor de nada. Es un derecho que me tocó como hijo, y ahora me toca dar voz a esos cuidadores que se quedan encerrados en casa, que no saben cómo acceder a las ayudas». Fueron las palabras de Paco Mora tras recibir el premio de Supercuidador del Año, en la categoría de cuidadores familiares, que otorga la Comunidad de Madrid.

Mora, malagueño afincado en Extremadura, bailaor reconocido internacionalmente, tuvo que dejar su carrera artística para ocuparse de su madre, Carmen Mora, enferma de alzhéimer. En esa tesitura, puso en marcha un proyecto en el que el flamenco y la demencia se daban la mano y con el que consiguió usar el cante y el baile como herramientas para combatir la desmemoria. Montó dos espectáculos, Flamenco para Recordar, Coplas de un Recuerdo y ¡E.A.!, con los que llenó muchos teatros de diversas ciudades.