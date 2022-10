Uno de los temas más polémicos este fin de semana ha estado protagonizado por Jordi Wild e Irene Montero. Todo comenzó cuando la cuenta de Twitter 'Wall Street Wolverine' recuperó un vídeo del pódcast de Wild en el que realiza unas declaraciones estridentes sobre la Ministra de Igualdad. El clip, aunque tiene más de un año de antiguedad, se ha viralizado ahora hasta el punto de ocupar un puesto alto en las tendencias de España.

Jordi Wild sobre Irene Montero: “Intelectualmente no está preparada para ser ministra”. pic.twitter.com/MtQ7lQfoHt — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) 28 de octubre de 2022

“Tiene dos problemas. Uno, no lo digo a malas, pero creo que intelectualmente no está preparada para ser ministra. No va con rabia, pero creo que no es una persona que tenga el nivel intelectual que requiere ser ministro de un país que, para mí, debería ser la élite. Tendría que ser intelectualmente élite y que tuviera una conciencia parecida a la del partido al que representa”, afirmó.

También se preguntó en qué consiste la especialización en igualdad: ”¿Hay una carrera de igualdad? Bueno, podría ser que hubiera trabajado en el derechos humanos, filántropo, pero especializado en el sexismo. Creo, sinceramente, que no es una persona preparada, lo siento mucho. Es una psicóloga y yo soy licenciado en psicología y no me pondría de ministro pasado mañana”.

Además, apuntó que el segundo problema que tiene es el 'victimismo': “Tiene el típico perfil de victimista que todo lo lleva al mismo terreno, que es que es mujer. No es así, a veces la cagas porque la cagas. El problema no es hombre o mujer, el problema eres tú”.

Wild, tras hacerse viral, ha tratado de matizar sus palabras sobre Montero y pedido perdón por sus comentarios: “Uf, me expresé horrible aquí, quizás el no preparado intelectualmente soy yo”. “Veníamos de varias noticias semanales de polémicas por su parte y me calenté, no tengo ni idea de su nivel intelectual, por lo que lo siento de verdad. Pero, un activista NO debería ser ministro”, ha añadido.