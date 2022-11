Jorge Rey, el joven aficionado a la meteorología que predijo la popular borrasca 'Filomena' en 2021, ha analizado la situación climática de los próximos meses y lo ha compartido a través de sus redes sociales. Basa sus predicciones en las cabañuelas, una fórmula usada en el campo que se calcula a partir del tiempo de los 24 primeros días de agosto y "en otras fórmulas" más complejas.

El joven burgalés prevé a principios de noviembre nevadas en cotas altas, "algo que no se descarta". Según las cabañuelas, predominarán las lluvias y las condiciones meteorológicas serán "intensas y duraderas", al igual que en diciembre. Jorge Rey augura para este mes "un tiempo aún más frío y de invierno", con heladas que podrían llegar a ser muy fuertes y lluvias importantes por toda la Península Ibérica.

No descarta una nueva Filomena

Enero de 2023 es la fecha elegida para la posible nueva Filomena. Según las predicciones del joven, el mercurio se desplomarían de manera estable y se producirían grandes nevadas en zonas del interior de España que podrían ser similares a la borrasca que dejó el pasado 2021 una nevada histórica en la Comunidad de Madrid. Esa bajada de temperaturas podría prolongarse más tiempo de lo esperado, en concreto hasta el mes de marzo, "abarcando" así la primavera.

Explica su técnica

Jorge Rey, a la pregunta de un seguidor sobre cómo y cuándo ha aplicado las cabañuelas, desvela su técnica para llevar a cabo la previsión meteorológica: "Utilizo mapas de isobaras para poder ver la representación de toda España con sus diferentes vientos y cosas que me fijo. Además, este verano he estado estudiando los últimos 20 años y las múltiples formas de hacer estos métodos, y he llegado a la conclusión de una fórmula."

"Digamos que utilizo los mapas de los días correspondientes para ver la representación atmosférica y así poder hacer cabañuelas. De alguna forma, digamos que son unas cabañuelas innovadoras o modernas, sí." Explica el joven.