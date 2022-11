José Manuel López, el padre de Kira López, una niña que se suicidó a los 15 años en mayo de 2021 a causa del acoso escolar, ha pedido que el 'bullying' sea considerado delito. También ha reclamado que las autoridades contabilicen bien todos los niños y niñas que tienen que cambiar de centro educativo para huir de sus verdugos para que este tipo de datos formen parte de las estadísticas oficiales.

La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, ha asegurado que escuchará y estudiará la propuesta de López. "No descartamos nada", ha concluido la ministra durante su visita al instituto Miguel Catalán.

Ante el acoso, actúa.



Los jóvenes, los niños y niñas, tenéis que ir a clase como un entorno seguro donde aprender y ser felices.



En el #DíaContraElAcosoEscolar pedimos la implicación de todos y de todas. De toda la sociedad.#ActúaContraElAcoso pic.twitter.com/HxxVfiNtLB — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) 3 de noviembre de 2022

Consciente de que cada centro se ocupa -o se desocupa- de los casos de acoso, el padre de Kira ha entregado este jueves en el Congreso de los Diputados más de 230.000 firmas recogidas en Change.org para reclamar un protocolo nacional contra el acoso escolar.

"Es un problema más serio de lo que parece", ha advertido López, que ha animado a los partidos políticos y el Gobierno a tomarse en serio el acoso, las humillaciones, las palizas y el ciberbullying del que son víctimas muchos estudiantes. "¿No le importa esto a ningún gobernante?", se ha preguntado.

Acompañado de su esposa y portando una gran foto de su hija, López ha recriminado que hasta ahora las autoridades solo dedican "calderilla" a combatir el 'bullying' y se ha mostrado convencido de que con esta iniciativa podrá ayudar a salvar más de una vida porque pone "en alerta" a los padres. Algo que ha considerado muy importante porque, en la actualidad no existe y, sin embargo, es ofrecer altísima seguridad a los menores para que no vayan con miedo al colegio. "Para que un niño rinda tiene que sentirse seguro y motivado", ha apostillado.

También ha reclamado que se forme a los docentes ya en la universidad para que sepan enseñar a los niños a gestionar sus emociones y las de otros, y que se tomen medidas para detectar ideas suicidas en los centros educativos porque "no es normal que un niño con 10 años o mi hija, con 15, decidan que no merece la pena vivir".

Junto a ello ha pedido que si los padres advierten al docente o al colegio de que se maltrata o se acosa a sus hijos, y persiste el problema, tenga una consecuencia legal, y que se ponga a "la inspección educativa a inspeccionar de verdad, que no sea decorativa y que no esté en connivencia nunca con ningún centro

"Con Kira no se actuó a tiempo y por ello pedimos que en todos los centros escolares se garantice la activación urgente de atención psicológica ante sospechas claras de abuso y la intervención inmediata si se detecta riesgo de suicidio de la víctima", ha señalado. "Cada minuto sin tomar medidas es un minuto donde un niño o una niña puede estar sufriendo y encontrarse en peligro", apunta en el texto de su petición.

López inició la campaña en en change.org cuando se cumplió un año del suicidio de Kira. "Hoy hace un año del peor día de mi vida. El 19 de mayo de 2021 nuestra única hija Kira, que solo tenía 15 años, se suicidó. La noche anterior me abrazó y me dijo que me quería mucho y que era el mejor papi del mundo. Esa fue su forma de despedirse... Ahora lo sé", recordaba.