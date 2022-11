La Policía ha intervenido a los dos activistas que este sábado han pegado sus manos a dos cuadros de Goya en el museo del Prado un mapa de la pinacoteca con indicaciones de seguridad, pintura y pegamento.

Se trata de un hombre de 18 años y una mujer de 21 de nacionalidad española que han sido detenidos por alteración del orden público y daños y que pasarán a disposición judicial tras declarar en comisaría, han informado a Efe fuentes del cuerpo.

Ambos forman parte de la organización ecologista Futuro Vegetal, que ha distribuido las imágenes de la acción a través de Twitter sobre las 13:30 horas de este sábado. El Museo del Prado ha confirmado que, tras una primera inspección, las obras no han sufrido daños, pero sí se han dañado sus marcos, en particular el de 'La maja desnuda'.

La sala donde se ubican las obras, la 038, ha sido reabierta después de que la pinacoteca haya decidido cerrarla para evaluar los daños, según ha dicho en un comunicado en el que muestra su "condena y repudio" por la acción.

Además de pegar las manos a los marcos de los cuadros, los activistas han escrito en la pared entre ambos lienzos "+ 1.5 °", en referencia al anuncio de la ONU de la imposibilidad de cumplimiento del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha mostrado en un mensaje escrito en Twitter su "más absoluto rechazo" a lo que ha considerado como “un acto vandálico”.