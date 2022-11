La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha destacado recientemente el importante volumen de empresas que está decidiendo instalarse en Extremadura ¿Qué ha sucedido para que la región se ‘ponga de moda’?

Existen cuatro elementos clave para entender el momento histórico en el que estamos. Hemos multiplicado por 30 en los últimos tres años las inversiones que teníamos en 2019. Por una parte, se han puesto en valor cosas que ya teníamos tradicionalmente y que hemos desarrollado. La gran industria que acude a interesarse por Extremadura nos pide primero suelo industrial urbanizable, (100-120-150-200 hectáreas aproximadamente) dotado con calles, alumbrado, potencia eléctrica, agua, gas y telecomunicaciones. Encontrar en España una parcela de 1 millón de metros cuadrados con estas características es actualmente imposible si no es en Extremadura. Ya hicimos los deberes en los polígonos industriales y la Plataforma Logística. A esto hay que añadir la demanda de agua. Muchas industrias son consumidoras de agua y nosotros somos la región que más agua acumula de todo el país. Tampoco es fácil cumplir esta condición. La tercera gran demanda de los empresarios es la logística. Tenemos las comunicaciones rodoviarias de los tres grandes centros industriales de la región, que tienen autovías justo al lado. Por otro lado, en esos centros tenemos construidas o en construcción las terminales ferroviarias de mercancías, que son las mayores del sur de España. Finalmente, a los empresarios les preocupa el consumo eléctrico. Podemos ofrecer la instalación de parques fotovoltaicos para autoabastecerse y abaratar el coste de la energía entre 8 y 10 veces.

Extremadura Avante ofrece a las empresas asesoría integral desde la formación a la búsqueda de suelo ¿En qué consiste este servicio global?

Extremadura Avante es la herramienta de la Junta de Extremadura para promover el desarrollo empresarial en la región. Nos permite recibir a quienes quieren desarrollar un proyecto, darle las primeras informaciones sobre suelo industrial disponible, logística, incentivos a la inversión, instalación de parques energéticos o suministro de agua, entre otros asuntos. A continuación entran en juego los responsables directos de la Junta de Extremadura para que sean ellos los que profundicen y atiendan en profundidad a los promotores. Desde el primer día hasta que la fábrica se encuentra en funcionamiento, Avante está al servicio de estas empresas, gestionando todo aquello que puede ayudar a que el proyecto salga adelante. Estos grandes proyectos empresariales están dirigidos administrativamente, por expreso deseo del presidente de la Junta, por un equipo multidisciplinar de todas las consejerías implicadas juntamente con Avante.

En 2019 antes de la pandemia los proyectos que Avante impulsaba suponían unos 200 millones de euros. Ahora el volumen de inversión de es unos 6.000 millones ¿Cómo se gestiona una cartera tan grande, tan variada y tan voluminosa de iniciativas?

En 2019 todos los proyectos de inversión sumaban 200 millones de euros, que no era poco. Y fue un año bueno. A día de hoy las inversiones en las que interviene Avante de alguna manera llegan a 6.400 millones de euros sobre la mesa. Y estos no son todos los proyectos que se acometen en Extremadura, pues los relacionados con fotovoltaicas no pasan por Avante. Se gestiona con mucha voluntad, muchas ganas y un excelente equipo. Existe una percepción general en el equipo técnico de Avante de que estamos viviendo un momento histórico en el desarrollo empresarial e industrial en Extremadura. Y eso nos motiva muchísimo. Hay mucho trabajo en el día a día del personal, con un gran nivel técnico y capacidad.

¿En qué lugares del mundo tiene abierta delegación Extremadura Avante y qué función cumple?

Esa es otra de las facetas de Avante, la gestión de la internacionalización económica de nuestra región. Eso significa abrir nuevos mercados, pero no se nos olvide que también es importante proyectar la imagen de Extremadura para atraer inversión a nuestra región. Tenemos delegaciones en América (Florida, Costa Rica, México y Columbia), Marruecos (Casablanca), Europa (Lisboa, Portugal, Francia, Reino Unido y Alemania), Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos) y China (Shanghái). Ahí se gestionan contactos y se facilitan informes sectoriales, misiones comerciales.

La presencia en ferias es otro de los pilares de la expansión exterior…

Estamos presentes en todas las ferias internacionales, sean en España o fuera de España. Participamos en todas las ferias del mundo donde haya importancia para algún sector productivo, bien directamente como Avante, o con la gestión de Avante y el paraguas de España a través del Instituto de Comercio Exterior para darles cobertura.

Natac Biotec, Faramax Trafo… son solo ejemplos de recientes aperturas de empresas en sectores hasta ahora desconocidos en Extremadura. ¿Qué papel ha jugado Extremadura Avante en esas aventuras innovadoras?

Son dos casos donde hemos tenidos papeles completamente distintos. Faramax, por ejemplo, nació como Etesa y tuvo la mala suerte de abrir durante la gran crisis del 2010 y acabó cerrando sus instalaciones. Era una empresa tecnológicamente muy avanzada que tenía que ser reabierta como fuera. Buscamos expertos en transformadores de potencia y apareció Víctor Cioban, con grandes conocimientos y capacidad de gestión, que compró la factoría. En el caso de Natac Biotech ésta nos llega por iniciativa de su consejero delegado, que toma la decisión de trasladar toda su producción vinculada con el medio ambiente. Avante tomó contacto con el dueño y se barajaron las distintas ubicaciones. Actualmente también somos socios. Son dos ejemplos de diversificación económica de Extremadura. Estoy harto de manejar estereotipos que no se corresponden con la realidad. Cada vez que hablo de exportaciones, automáticamente escucho que Extremadura es exportadora casi en exclusiva en el sector agroalimentario. Pues no. Esto era así hace 20 años. En la actualidad significa el 48% de las exportaciones extremeñas tienen que ver con los alimentos, pero el 52% tiene que ver con los bienes de equipo, producción de semifacturas, productos para la industria del automóvil, productos químicos o farmacéuticos. Estamos ya muy diversificados. Los nuevos sectores crecen más y a más velocidad. Tenemos una estructura productiva que nada tiene que ver con la de hace unos años.

El evento extremeño Avante Venture es una referencia nacional e internacional en el apoyo a la innovación empresarial. ¿Qué son el Espacio Demotech y al Roadmap de la Financiación?

Hoy quien en España quiera visualizarse para salir a los mercados, con un proyecto de investigación, sacarlo del laboratorio para convertirlo en un proyecto industrial es una labor complicada. Es muy difícil saltar del laboratorio al mercado. Avante Venture ayuda a identificar aquellos proyectos que ya han superado la fase de laboratorio y están listos para saltar al mercado pero les falta ser visualizados. Es una de las referencias nacionales para el mercado español. Básicamente, Espacio Demotech y al Roadmap de la Financiación, lo que hacen es exponer los proyectos detectados para que puedan ser identificados, así como realizan rondas de financiación para lanzar las empresas.

¿Ofrece Extremadura Avante orientación sobre los fondos Next Generations?

Los Fondos Next Generations se concretan en líneas específicas de financiación. Hay convocatorias nacionales como regionales que están financiadas con cargo a estos fondos. Efectivamente, asesoramos a las empresas que nos presentan su proyecto empresarial y les indicamos dónde pueden lograr la financiación que les falta con todas las líneas y subvenciones disponibles. Identificamos todas las líneas que pueden financiar una empresa, incluyendo por supuesto los Fondos Next Generations.