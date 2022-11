Esta semana ha comenzado uno de los mundiales más controversiales de la historia del fútbol debido al país donde se celebra. Qatar acoge el evento deportivo más importante entre la polémica rodea la construcción de sus estadios (donde varios trabajadores murieron) y el respeto de los derechos humanos, así como el racismo, la homofobia y la violencia de género.

Sin embargo, millones de personas están disfrutando de él, incluso los más jóvenes. Hay cuatro partidos al día (11.00, 14.00, 17.00 y 20.00 horas) y algunos coinciden con horario educativo. Normalmente, los mundiales se celebraban en verano, cuando los estudiantes estaban de vacaciones pero en esta ocasión, es distinto.

Algunos centros educativos aseguran haber alertado a muchos padres sobre que sus hijos han faltado a clase para quedarse en casa viendo los encuentros. Otros, por su parte, sí van a clase pero aprovechan igualmente para ver los partidos.

El ejemplo está en un tweet que se viralizó hace unos días. El usuario @_adam22_ publicaba una imagen citando "la buena vida" en la que se pueden ver filas de alumnos en clase con el partido entre Senegal y Países Bajos en varios ordenadores. El tweet tiene ya casi 35.000 'me gustas' y miles de comentarios y citados.

Así, comenzó una ola de imágenes en las que los usuarios compartían sus propias fotos en clase viendo también partidos del Mundial en móviles, tablets u ordenadores. Dispositivos escondidos debajo de abrigos, delante de los estuches, móviles en las piernas... la picaresca es un recurso que nunca se pierde.

Quejas de profesores

Los profesores no han tardado en reaccionar, también, en redes sociales: "Lo que nos espera en clase con los partidos del Mundial que coincidan con el horario académico...", ha señalado en este sentido Cristian Olivé, un profesor de lengua.

Lo que nos espera en clase con los partidos del Mundial que coincidan con el horario académico... 😩 — Cristian Olivé (@xtianolive) 22 de noviembre de 2022

"Hoy he quitado un móvil que tenían escondido y estaban viendo el partido. Hasta el moño del fútbol", "Ha sido horrible ya hoy. Por Dios, un Argentina - Arabia Saudí y un Dinamarca - Túnez. Menos mal que España no juega en horario escolar", "Yo he amonestado a un alumno hoy por ver el partido en el aula de informática, y me da que no va a ser el último", son algunas de las quejas al tweet original.