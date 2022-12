Después de toda una vida trabajando, todo el mundo merece descansar y disfrutar de los años que le quedan. La edad ordinaria de jubilación en España se sitúa entre los 65 y los 66 años y dos meses, dependiendo de los años cotizados por el trabajador. Aunque, según datos que maneja TK Home Solutions, la compañía líder en salvaescaleras para el hogar, el 40 % de las personas se jubilan antes de esa edad.

Recientemente se ha confirmado que además, las pensiones de la Seguridad Social podrán subir un 8,4% a partir de enero de 2023. Una muy buena noticia para los pensionistas.

Ahora bien, hay muchos jubilados a los que les genera incertidumbre cómo se va a desarrollar su vida después de que dejen de trabajar. Las ventajas y los inconvenientes de jubilarse están muy relacionados con cada persona y con la satisfacción con el trabajo; por esta razón, TK Home Solutions desvela ambas para que los jubilados tomen las mejores decisiones posibles:

Ventajas

Cobrar sin trabajar

La media de las pensiones por jubilación en agosto de 2022 es de 1.255 euros. Pero pasar a tener una paga mensual, aunque sea baja, es lo más valorado, sobre todo por los que han sido autónomos.

Descuentos

Existen multitud de descuentos para jubilados en transportes, viajes, cines, teatros, museos, para hacer deporte o incluso para estudiar

Más tiempo libre

Vas a tener la oportunidad de dedicarle más tiempo a cosas que antes no podías. No estar obligado a fichar, no angustiarse por agotar todos los días de vacaciones antes de que acabe el año y disfrutar de libertad horaria son los principales atractivos de la jubilación.

Posibilidad de dedicarse a las aficiones

A menudo, durante la vida laboral y el cuidado de los hijos, aparcamos las aficiones que nos gustaría haber desarrollado: aprender a jugar al tenis, estudiar historia, organizar nuestro archivo fotográfico...

Vida familiar para bien

Las parejas que han echado de menos disfrutar de sus hobbies o actividades pueden ahora tener tiempo para estar juntos, para ver a los hijos o pasar más tiempo con los nietos.

Elegir dónde vivir

Mucha gente reside en una ciudad por motivos familiares, pero en cuanto puede está deseando irse al campo, a un pueblecito o a la playa. Al jubilarse uno puede cambiar de residencia y buscar ese lugar con el que ha estado soñando años, o incluso irse a otro país, ya que la pensión se sigue cobrando aunque vivamos en el extranjero.

Viajar en cualquier época del año

Otra de las ventajas es que se acabó el tener que ir de vacaciones cuando todo el mundo hace lo mismo, ya no es necesario ir a la playa en agosto cuando todo está lleno y además, los precios son más caros. Cuando uno está jubilado se puede viajar en cualquier época del año a cualquier sitio, y además, con mejores precios y descuentos por serlo.

Salud y bienestar

Cuando uno se jubila su estado de salud mejora, además de disminuir el estrés y la depresión, el estilo de vida pasa a ser más saludable y, al tener más tiempo libre, es más fácil hacer ejercicio regularmente. Además, la oferta de servicios de salud y bienestar orientada a las personas mayores es muy amplia, además de tener numerosos descuentos y bonificaciones en instalaciones deportivas.

Inconvenientes

Disminución de los ingresos

Es el principal problema al que todo el mundo se refiere: hay temor a no poder adaptarse a una reducción de ingresos, a un menor poder adquisitivo.

Aislamiento

Da igual que los compañeros nos hagan la fiesta de despedida más sonada de la historia, al cabo de poco tiempo nos habrán olvidado y cada vez las citas y las llamadas serán más espaciadas. La mayoría de las relaciones sociales suelen nacer del ámbito profesional, y es casi seguro que se irán distanciando.

Pérdida del estatus social

Cuando se está en activo es posible tener ciertas ventajas y prestigio por ser médico, periodista, profesor...

Vida familiar para mal

Para muchas personas la jubilación se convierte en un tormento porque pasan a estar disponibles para la familia y esta no siempre respeta su libertad ni sus gustos. Si no se gestiona bien, puede suponer una fuente de conflicto en la familia: convertirse en un abuelo canguro no es lo mismo que echar una mano a los hijos.

Demasiado tiempo libre

Hay personas que se han involucrado tanto en su trabajo, o que han hecho de él su total forma de vida, que cuando dejan de trabajar no saben qué hacer y acaban por no saber gestionar su tiempo libre.

Peor salud

Al jubilarse, se incurre también en prácticas poco recomendables, principalmente el sedentarismo, además de comer más y a deshoras también puede provocar síntomas depresivos acompañados de una mayor ingesta de alcohol y tabaco.